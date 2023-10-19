美國馬紹爾群島簽安全協議　因應中國勢力擴張

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國之音（VOA）報導，根據協議，美國將在未來20年間向馬紹爾群島提供23億美元經濟援助，以換取華府拒絕其他國家進入馬紹爾群島周邊210萬平方公里範圍的能力。
再加上美國在太平洋的屬地關島（Guam）和北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的領海和領空，美國軍方在中國試圖擴大在當地影響力時，將可控制西太平洋的大片地區。
美國內政部主責島嶼事務助卿康托（Carmen Cantor）在夏威夷檀香山不對媒體開放的簽署儀式演講稿中說：「這是對我們共同的太平洋未來的重要投資。」
她說：「加強我們與馬紹爾群島的特殊關係是我們努力的重要部分，我們期待未來共同採取更多行動。」
馬紹爾群島共和國外交與貿易部長亞定（Jack Ading）在聲明中說：「這項協議將加強雙邊關係，解決懸而未決的問題以及持續的相互義務。」
路透社報導，美國負責協商的特使尹汝尚（Joseph Yun）說，他和亞定在檀香山簽署協議，馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）也出席儀式。
他說：「全都簽了。這是我們一直在做的3份協約中的最後一份。另外兩份已完成。」
他說，下一步是將所有3份COFA協議送交美國國會批准，並說「我希望這些全都能夠盡快頒布」。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121019