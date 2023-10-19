立陶宛國會議長訪台史上首位 將赴立法院演說並獲頒國會榮譽獎章
外交部今天宣布，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）率團訂於10月22日至25日訪問台灣，訪台期間將接受蔡英文總統款宴、晉見賴清德副總統、拜會行政院長陳建仁並接受接受立法院長頒贈國會榮譽獎章及在立法院議場進行演說；也參加金融科技論壇，就台立雙邊合作等議題交換意見。
記者邱新博／台北報導
外交部今天進行例行新聞說明會，歐洲司司長姚金祥於業務簡報時宣布，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）率團訂於10月22日至25日訪問台灣，成員包含立陶宛財政部政務次長瑪維契娜（Vaida Markevičienė）、議長辦公室主任斐夏卡斯（Lukas Kornelijus Vaičiakas）、議長首席外交顧問卡辛斯卡大使（Rolandas Kačinskas）、國會國際關係處處長兼代理禮賓處處長祝凱蒂（Snieguolė Žiūkaitė）、財政部金融市場政策司司長瑪契琉（Vilma Mačerauskienė）等官員，以及立陶宛企業及商業協會等成員，外交部對立陶宛「第一個」國會議長訪問團來台表達誠摯歡迎之意。
姚金祥說，訪團此行將接受總統蔡英文款宴、晉見副總統賴清德、拜會行政院長陳建仁、接受立法院長頒贈國會榮譽獎章及在立法院議場進行演說，並分別接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，另將出席金融科技論壇、參訪超快雷射創新中心等，針對強化台立雙邊合作及與印太區域經濟文化鏈結等議題充分交換意見。
外交部表示，希米利特是我國堅實友人，不僅於去年7月立院院長游錫堃訪立期間以晚宴款待並共同公開受訪，同年8月中國以美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口對我國進行軍事恫嚇時，希米利特也於第一時間公開挺台，表達對民主台灣的堅定支持。
外交部說，相信訪團此行將提升台立雙邊經濟、科技、金融、社會及文化等各領域的交流與互動，深化對我國、台海情勢及亞歐區域安全連結的瞭解，促進各領域友好合作關係。