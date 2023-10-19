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行政院點名侯友宜與團隊　轟「為選情不擇手段、惡意造謠」

▲陳建仁指示各部會回應錯假訊息要「快、對、準」，行政院則點名侯友宜與其團隊，為選情不擇手段惡意造謠，實在不是直轄市長該有的格局。（圖／記者呂炯昌攝）
▲陳建仁指示各部會回應錯假訊息要「快、對、準」，行政院則點名侯友宜與其團隊，為選情不擇手段惡意造謠，實在不是直轄市長該有的格局。（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁今（19）日於院會上特別指示各部會，表示近來不少有心人士重傷行政團隊努力，包括污衊口罩國家隊收回扣等造謠抹黑，要求各部會回應錯假訊息要「快、對、準」。行政院發言人林子倫則點名國民黨總統參選人侯友宜與其團隊，持續以影射抹黑的方式惡意攻擊執政團隊，批評為了自己選情不擇手段惡意影射造謠，實在不是直轄市長該有的格局，籲切勿為了選舉，持續踐踏台灣公共事務的討論空間，否則對台灣民主將是一大傷害。

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經轉述陳建仁在行政院會上特別提醒，最近看到不少有心人士重傷行政團隊的努力，例如污衊口罩國家隊收取回扣，認為各界對於各項施政措施有任何錯誤，應該要拿出施政的證據來批評，但是以造謠抹黑、道聽途說的方式，對政府的施政造成很大的影響。

陳建仁要求各部會，如有這樣的情況，第一時間回應錯假訊息應「快、對、準」，讓政府的施政不要被誤解、更不容被抹黑，才可以使民主政治發展越來越健全。

林子倫則點名侯友宜團隊，持續以影射抹黑的方式惡意攻擊執政團隊，執政團隊雖已經多次澄清，侯友宜與其團隊仍充耳不聞、持續造謠，令人相當遺憾，但事實上許多的抹黑都已證明並非事實。

林子倫說，以前部長李鴻源為例，先前造謠抹黑口罩國家隊收回扣，在三大工會嚴正駁斥下，李鴻源以已承認錯誤並道歉，但無奈的是侯友宜為了自己的選情，仍持續不擇手段甚至投入大量資源進行惡意影射造謠，實在不是一位直轄市長該有的格局，呼籲侯與團隊切勿為了選舉，持續踐踏台灣公共事務討論的空間，否則對台灣民主將是一大傷害。

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