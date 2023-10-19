不滿侯友宜被欺負！王鴻薇曝基層分裂 要藍營「不要這麼沒出息」
藍白合陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲更隔空開嗆國民黨總統參選人侯友宜，「給你選也不會上」，引發熱議。國民黨立委王鴻薇今（19）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》指出，其實在基層已經有兩種聲音，一是支持藍白合，二是認為，侯被柯文哲欺負成這樣，要國民黨「不要這麼沒出息」，乾脆不要合。
記者林怡昕／台北報導
桃園市議員于北辰、王鴻薇、資深媒體人黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有大學生提問，目前侯辦執行長金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊兩人隔空互槓，甚至柯文哲也加入行列，直接開嗆侯友宜，那麽國民黨是否還支持藍白合？
對此，王鴻薇指出，目前基層有兩種聲音，有些人繼續支持藍白合，不過，在她跑行程過程中，發現開始有支持者有反彈聲量，像是日前柯文哲放話，「給侯友宜選，也不見得選得上」，就讓基層不滿，「就是有種國民黨這麼強，為什麽要合」，甚至回過來罵國民黨，不要這麼沒出息，還要跟人家合，在藍營內部，現在聲音有所分歧。
至於未來柯文哲、侯友宜若參選到底，是否引起棄保效應？王鴻薇解釋，其實很多韓粉開始歸隊，因此，一種是到了接近選舉時，柯文哲聲勢仍很強，就會有棄保效應，他認為應該要看到最後，「大概選前15天左右，棄保才會左右選舉走向」。