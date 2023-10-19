美國反對任何一方改變現狀含台灣獨立　羅森柏格：鼓勵兩岸對話

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羅森柏格表示，美國將繼續依循一中政策，以《台灣關係法》、三個聯合公報、六項保證為指引，在過去40多年來，這樣的體制協助了維持台海的和平及穩定。她說，美國仍然非常清楚的表明期待，就是未來兩岸分歧以不受脅迫的方式和平解決，而解決方式要被台灣人民接受，「我們反對任何一方片面改變現狀」，其中也包括不支持台灣獨立，美國支持兩岸展開對話，並呼籲北京與台灣展開對話。
羅森柏格說，台海的和平穩定也促成台灣的繁榮與成長，讓台灣民主蓬勃的發展，成為活躍的經濟與科技重鎮，也是國際上的良善力量。她也說，台海和平符合美方的共同利益，對台灣的安全、全球的繁榮與安全都有幫助，這兩項議題肯定度都在持續大幅上升。
另有媒體詢問，有說法指出，美國對於賴清德是否會遵循總統蔡英文路線有疑慮，因為賴清德過去曾有「台獨」的說法，這次羅森柏格與賴清德見面後，是否有打消疑慮？羅森柏格表示，自己與所有總統參選人的見面都是私下的會面，內容將不對外公開並有所保密，因此她會遵守自己的承諾。
羅森柏格再次重申，台灣的選舉結果，應該是由台灣的選民自己來決定，特別感謝這次有機會和3位總統參選人見面，加深彼此的認識，也讓我們美國能夠準備好，無論明年1月是由誰當選，美國都能準備就緒，與新任領袖展開合作。