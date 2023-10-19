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賴佩霞成功放棄美國籍！郭台銘誓言：攜手打拚　為台灣奮戰到最後

▲鴻海創辦人郭台銘說，要和賴佩霞攜手打拚為台灣。（圖／記者朱永強攝，2023.10.18）
▲鴻海創辦人郭台銘說，要和賴佩霞攜手打拚為台灣。（圖／記者朱永強攝，2023.10.18）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘找上資深藝人賴佩霞當副手，怎料傳出賴具有雙重國籍，恐無法登記參選，今天賴佩霞正式宣佈，成功取得「喪失美國國籍證書」，已不具美國公民身份，對此，郭台銘誓言，未來會與賴佩霞一起攜手並肩為台灣的未來，打拚奮戰到最後。

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賴佩霞今天宣布，已取得來自美國國務院所核發的「喪失美國國籍證書（Certificate of loss of Nationality of the United States ）」，郭辦表示，正副總統連署已於本月初跨過門檻，如今競選搭檔的國籍議題也已落幕，郭台銘與賴佩霞將攜手並肩，一起為台灣的未來，打拚奮戰。

郭辦指出，郭台銘8月28日宣布參選總統，9月14日宣布與賴佩霞搭檔，競選2024年正、副總統，賴佩霞隨即委託律師，啟動放棄美國國籍的流程。

郭辦說，賴佩霞向美國在台協會完成遞件申請後，也經過移民官的面談程序，終於在今日取得喪失美國國籍的證明書。

郭台銘表示，相關申請作業都在宣布參選的計劃之中，未來他會與賴佩霞一起攜手並肩為台灣的未來，打拚奮戰到最後。

賴佩霞表示，為尊重相關人員的工作流程，這段時間以來面對大家的詢問，她沒有對外多做說明，如今順利取得喪失美國國籍證書，她要特別感謝大家的關心，以及這一路以來給予協助的所有人。

趕上登記！宣布取得喪失美國籍證書　賴佩霞：已不具美國公民身份

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