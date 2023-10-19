桃園人盼到！最難訂Buffet「旭集」中茂店10/27開幕 這天可訂位
饗賓餐旅旗下的日式自助餐「旭集和食集錦」上個月剛開設天母店，目前又將於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，開設桃園第一間分店，也就是北部的第四家店。旭集同時也公告，將於10月21日上午9:00開放網路訂位。
記者葉盛耀/綜合報導
「旭集」是網友心中「最難訂的自助餐」之一，餐價最便宜為下午餐每人990+10%元、最高為例假日晚餐1990+10%元，主打日式料理，尤其著重海鮮，受歡迎的菜色包含現煎干貝，還有生魚片、鮮燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色，另外，最近旭集與同集團的饗饗，同樣都已增加新菜色「雪蟹」，即是日本人通稱的「松葉蟹」，除了下午餐，其他時段都吃得到。
饗賓餐旅提到，即將開幕的旭集中茂店，空間達500坪，估計規劃300席座位，乃是桃園首間、品牌第5間分店，10月27日將正式開幕，旭集中茂店將於10月21日上午9:00開放1個月內的網路訂位；10:00再開放1個月內的電話訂位，包含0~12歲小朋友，都需收訂金每人500元。
另外，曾多年蟬聯網路票選全台最難訂餐廳的「漢來海港」，今年10月初也剛開設全新升級版的「島語自助餐廳」正式登場，主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念。吃得到的招牌菜色包含鱈場蟹、松葉蟹、海膽、干貝、牛排與龍蝦等，且餐廳實踐高端餐飲的Wine Pairing，每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。初期假日晚餐更提供每人半隻活龍蝦，價位卻僅1,090元~2,090元，並提出「以高價值取代高價格」之訴求。