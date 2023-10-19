岑永康20歲學霸女兒畢業照公開　高顏值遺傳主播妻神基因

Ozone最胎哥擔當！佳辰控祖安都不洗澡　「佳周CP」爆內鬨

▲Ozone 6人互相爆料，佳辰大爆祖安不洗澡。（圖／MyVideo提供）
▲Ozone 6人互相爆料，佳辰大爆祖安不洗澡。（圖／MyVideo提供）

記者黃盈容/綜合報導

《原子少年》出來的男團Ozone，推出首檔實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》將於明（20）日首播。佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言在節目中拋下偶包，前幾天首映，和千位粉絲一同觀賞，廣獲好評，被讚「很像韓綜！」6人還互相爆料，說到「誰衛生習慣最差」，被粉絲封感情好的「佳周CP」佳辰、祖安立刻窩裡反，佳辰大爆祖安不洗澡，「我拍團綜的時候常跟祖安睡一起，他有時候會懶得洗澡！」祖安急忙澄清說：「我有洗啦！我每天回家都有洗。」其他成員接著補槍吐槽：「他比較晚洗啦，晚到變早上這樣。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲祖安被爆都懶得洗澡。（圖／MyVideo提供）
▲祖安被爆都懶得洗澡。（圖／MyVideo提供）
Ozone接受MyVideo訪問，成員間互相爆料，被問到「誰最有偶包」，佳辰點名是文廷，並解釋說：「文廷他很喜歡自己躲廁所拍抖音，被我們發現後，我們就會拿這件事情笑他。」至於「誰最容易丟失偶包」，全員都指向哲言，哲言親自回覆：「我跟煥鈞應該勢均力敵，我們兩個玩遊戲會不顧一切，不在乎輸贏，幽默、好玩為主，但也因為常常破壞規則，被經紀人罵。」

▲佳辰狂爆料團員祕密。（圖：MyVideo提供）
▲佳辰狂爆料團員祕密。（圖：MyVideo提供）
子翔被公認體力最差，成員還虧：「他太熱會中暑，太冷會發燒，肚子餓會擺臭臉，什麼都好又會覺得無聊，就是個難伺候的人啦！」哲言更封他是「小公主」。而子翔也是團內公認「最需要被照顧的人」，他本人其實也很享受被大家照顧，樂當團寵，坐實「小公主」名號。

《新楓之谷》楓潮音樂節10/21免費登場！Ozone、理想混蛋重磅集結

影音／Ozone佳辰暴走想演《AV帝王》！團員崩潰封口「好了啦」

影音／Ozone祖安冷處理地下戀　被拍到蜜遊木木「真的是好朋友」

Ozone團綜《夏日青春冒險》3成員搶和哲言交換靈魂！竟因想揮灑錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞