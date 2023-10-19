破紀錄！賴佩霞僅花35天放棄美國籍　這文件曝上月底就被核可

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了趕上獨立參選連署登記，郭台銘在9月14日召開記者會，宣布由賴佩霞擔任副手，讓外界跌破眼鏡，怎料，當天就傳出，賴佩霞擁有美國國籍，不符合登記參選副總統資格。
9月15日 賴佩霞向AIT遞件申請放棄美國籍
郭辦發言人黃士修聲稱，賴佩霞在記者會當天下午就聯繫律師，準備相關文件，隔天早上就跟律師、郭辦法務及顧問討論，且當天下午就向AIT遞件。
當時美國在台協會（AIT）處長孫曉雅受訪時更聲稱，放棄公民身分是一件大事，屬嚴肅、不可輕忽之事，並有一套標準程序，但這樣的事不常發生，「來申請的人並不多，算是蠻罕見」。
10月16日 洪于茜透露完成面試
根據美國在台協會（AIT）說法，放棄美國籍整個階段恐需耗時3至6個月「無法加速」，過程中，當事人要到場宣誓放棄美國公民，由AIT進行7至10個工作日的審核，再安排與領事官員面談，面談後，放棄申請將被送至美國國務院做最終決定，讓外界普遍不看好賴佩霞，就連2012年時，時任總統候選人宋楚瑜副手林瑞雄，也是花費約2個月才成功放棄美國籍，才趕上登記時程。
日前郭辦新聞聯絡人洪于茜也在廣播節目上提及，賴佩霞已經完成遞件，更透露「第一次面談也結束了」，強調能做的都做了，現階段就是繼續等待。
10月19日 賴佩霞宣布不具有美國公民的身份
直至今天下午，賴佩霞無預警在臉書宣布，成功放棄美國籍，還附上美國國務院所核發的「喪失美國國籍證書」，證書上的戳印更寫到，她早在9月29日就被核可放棄美國籍，僅14天就完成程序，直到今天正式取得證書，成功拿到登記參選的入場券。