奪牌獎金不如人　議員批高市府對亞運選手不尊重

然而高市議員鍾易仲今（19）日質詢指出，中華隊在杭州亞運大放異彩，各縣市無不主動發新聞稿給媒體，讓自家選手被更多人知道，但高雄市運發局、新聞局在亞運期間竟連一篇亞運新聞稿都沒有，此外，臺中把亞運金牌獎金提高到100萬，並主動頒發獎金。反觀高雄金牌30萬只等於台中的銅牌，還要選手2個月內來申請，否則視同放棄獎金，讓鍾易仲飆罵「搞什麼東西」、「氣死人」，要求運發局、新聞局向選手道歉。
記者鄭婷襄／高雄報導
鍾易仲質詢指出，亞運是僅次於奧運的體育盛事，高雄號稱體育大城，眾多優秀選手有好表現，然而運發局官網竟沒任何高雄亞運選手新聞。市府官網連建築得獎、學生得獎都會發新聞，但亞運期間共發130則新聞稿，其中有關亞運的新聞也是掛蛋，一則都沒有，鍾易仲痛批市府不關心選手，讓他們傑出表現失去被報導機會。
鍾易仲細數高雄選手的優秀表現，拿金牌有滑輪溜冰的陳彥成、趙祖政，電子競技蘇嘉祥銀牌、蔡宬鍑銅牌，林子偉、廖俊凱也拿到棒球隊銀牌。銅牌有桌球莊智淵及彭王維、10公尺手槍吳佳穎、卡巴迪男子團體李浩瑋等。包括女子壘球隊在內，共有37名高雄市籍選手為國爭光。
高雄選手表現優異，但奪牌獎金不如人，錯過申請時間還可能獎金泡湯。鍾易仲以臺中為例，將亞運金牌從15萬調至100萬元，銀牌50萬、銅牌30萬，非常阿莎力。高雄卻還是維持金牌30萬，只等於臺中的銅牌，讓人為選手抱不平。
鍾易仲認為更「落漆」的是，臺中在亞運結束後立刻主動簽公文發獎金，高雄市運發局卻是在網站貼出獎助金受理公告，要選手在亞運會結束後2個月內提出申請，否則視為放棄申請獎金，如此作法十足的官僚，對選手非常不尊重；對此運發局長侯尊堯則表示「做得不夠」、「會檢討」，未來在選手行銷會多努力，獎金也會專案簽給市長，並在一個月內主動處理。