Lulu 6000萬豪宅親下廚招待 混血萌娃問媽：可不可以搬去住？
Lulu黃路梓茵是近年最炙手可熱的新生代主持，她入圍金鐘2大獎，又接下金馬獎頒獎典禮主持棒，近期還和庹宗康、坤達、任容萱、粿粿、夏浦洋主持東森實境節目《山裡來了熊孩子》。Lulu節目中和孩子們培養出好感情，儘管忙得不可開交，仍邀混血萌娃菈菈到她6000萬的豪宅作客，並親自下廚，讓菈菈開心到問媽媽：「可不可以搬去跟Lulu姊姊住？」
記者黃盈容/綜合報導
Lulu、庹宗康、坤達、任容萱、粿粿、夏浦洋在《山裡來了熊孩子》共同規畫成立幼兒夏令營，自訂營隊體驗內容、策畫遊戲活動，學習成為一名稱職的熊孩子陪伴員。節目播出獲好評，擔任熊總召的Lulu，私下也和熊孩子們培養出好感情，特別是其中一個混血萌娃菈菈，參加完節目後仍念念不忘夏令營的點點滴滴，因此時常傳訊息給Lulu表達想念之情。
正巧這陣子Lulu行程空檔，於是她特地招呼這位小貴賓到家作客，「Lu菈菈」組合驚喜合體，Lulu更親自下廚煮了一頓美味家常菜款待菈菈，展現好廚藝。菈菈開心捧場吃了兩碗飯，也把青菜通通吃光光，還主動協助Lulu幫忙擦桌子，飯後兩人一起泡澡玩潛水遊戲，溫暖互動超有愛，忘年情誼羨煞旁人。
回家後的菈菈依然流連忘返，甚至童言童語問媽媽：「只有一個小孩可以嗎？（意思是只有哥哥）可不可以搬去跟Lulu姊姊住？」同時表示自己想上台北唸書，Lulu黃路梓茵將這段趣事發上社群，逗樂一票粉絲，網友紛紛留言直喊：「太可愛！」、「已融化！」、「白飯公主駕道」。節目於每週六晚間8點台視主頻首播，每週日晚間8點東森綜合32頻道播出。