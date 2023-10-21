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今日我最嫩／欠栽培的麻豆！顏若芳從小走在時代尖端　因22K從政

▲台北市議員顏若芳小時候的衣服都是媽媽手做的，也讓她開玩笑說都走在時尚尖端，還有現在流行的短版外套。（圖／顏若芳提供）
▲台北市議員顏若芳小時候的衣服都是媽媽手做的，也讓她開玩笑說都走在時尚尖端，還有現在流行的短版外套。（圖／顏若芳提供）

記者邱新博／台北報導

高票回鍋擔任台北市議員的顏若芳，曾經擔任民進黨發言人，平時總是落落大方，給人非常爽朗的形象；從政經歷從擔任議員助理到現在擔任議員，顏若芳說其實本來最想要賣衣服，她也拿出小時候說，小時候根本是走在時尚的尖端，現在流行的吊帶褲、短版外套、燈籠裙等，都是媽媽親手做的，但大學畢業後卻因碰上22k走上從政道路。

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顏若芳是台北人，求學時期就讀靜心國小、建成國中及百齡高中就讀，而後畢業於文化大學政治系。曾經擔任前台北市議員簡余晏的助理，後來2014年接棒參選中山、大同區台北市議員，也在該年成功當選，成為該屆最年輕的市議員，年僅29歲；然而2018年選舉時，以235票之差成為該屆的落選頭。

2019年時，時任民進黨主席卓榮泰上任，延攬顏若芳擔任青年部主任與主席特助；後擔任蔡英文競選總部的共同發言人。2020年1月，蔡英文連任總統成功，顏若芳返回黨中央黨部發言人兼任新聞部主任，而後2021年辭去職務在投入參選市議員，並以該選區第三名的成績當選回鍋台北市議會。

▲顏若芳自嘲，回台南老家都像是在走秀。（圖／顏若芳提供）
▲顏若芳自嘲，回台南老家都像是在走秀。（圖／顏若芳提供）
談到踏入政治的契機，顏若芳說，自己是家族中唯一從政的人，小時候家裡是做成衣，過年、暑假時回到台南的老家的時候，媽媽總是會自己手做衣服給她與哥哥，她也開玩笑說自己走在時尚的尖端，每年回老家都像是在走秀，到上了幼稚園媽媽才沒有做衣服，也因為這樣長大最想做的是開店賣衣服。

▲顏若芳表示，本來自己想要開店賣衣服，卻因為大學實習、畢業後的22K政策走上從政道路。
▲顏若芳表示，本來自己想要開店賣衣服，卻因為大學實習、畢業後的22K政策走上從政道路。
然而首次接觸政治是在大學的時候，因為政治系有規定要到外面實習，所以到了簡余晏辦公室擔任助理打工實習，大學畢業後本來跟朋友都約好要去西雅圖讀書、留學，但當年是馬政府時期規定22K的年代，跟爸爸討論後覺得出去唸完回來薪水也不會比較高，加上因為實習就在簡余晏辦公室，於是就踏入了政治。

▲顏若芳說，從小媽媽會做衣服給她與哥哥穿，直到上幼稚園。（圖／顏若芳提供）
▲顏若芳說，從小媽媽會做衣服給她與哥哥穿，直到上幼稚園。（圖／顏若芳提供）
談到當議員與當助理最大的不同，顏若芳說，當助理接觸到的人事物就很多也非常複雜，有時候可能早上是處理社福案件，下午可能換其他的民生議題；然而當了議員之後，事情更多了，而且那些複雜的一面還會涉及到一些需要自我約束的事情，比如某些飯局等。

顏若芳還說到，2016年拆除的建成圓環也是她去推動，當時圓環中的商場倒閉，對於改建後的用途有多方意見，有做過酒吧做不成，還有人說要蓋動漫館，最後變成開放古蹟、變成一個廣場，她也在其中感到推動政策的不容易；但看到自己家裡附近的建物改變，她也有從其中獲得成就感。

至於對於未來有沒有想過要參選立委？顏若芳說，她覺得立委是個非常專業的職位，市議員可能以質詢民生議題為最多，但立委除了民生議題外，還要參與立法的過程，她認為現今的她還需要多累積，先將這屆市議員好好當完再說。

▲台北市議員顏若芳。（圖／顏若芳提供）
▲台北市議員顏若芳。（圖／顏若芳提供）

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