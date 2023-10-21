今日我最嫩／欠栽培的麻豆！顏若芳從小走在時代尖端　因22K從政

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2019年時，時任民進黨主席卓榮泰上任，延攬顏若芳擔任青年部主任與主席特助；後擔任蔡英文競選總部的共同發言人。2020年1月，蔡英文連任總統成功，顏若芳返回黨中央黨部發言人兼任新聞部主任，而後2021年辭去職務在投入參選市議員，並以該選區第三名的成績當選回鍋台北市議會。
談到踏入政治的契機，顏若芳說，自己是家族中唯一從政的人，小時候家裡是做成衣，過年、暑假時回到台南的老家的時候，媽媽總是會自己手做衣服給她與哥哥，她也開玩笑說自己走在時尚的尖端，每年回老家都像是在走秀，到上了幼稚園媽媽才沒有做衣服，也因為這樣長大最想做的是開店賣衣服。
然而首次接觸政治是在大學的時候，因為政治系有規定要到外面實習，所以到了簡余晏辦公室擔任助理打工實習，大學畢業後本來跟朋友都約好要去西雅圖讀書、留學，但當年是馬政府時期規定22K的年代，跟爸爸討論後覺得出去唸完回來薪水也不會比較高，加上因為實習就在簡余晏辦公室，於是就踏入了政治。
談到當議員與當助理最大的不同，顏若芳說，當助理接觸到的人事物就很多也非常複雜，有時候可能早上是處理社福案件，下午可能換其他的民生議題；然而當了議員之後，事情更多了，而且那些複雜的一面還會涉及到一些需要自我約束的事情，比如某些飯局等。
顏若芳還說到，2016年拆除的建成圓環也是她去推動，當時圓環中的商場倒閉，對於改建後的用途有多方意見，有做過酒吧做不成，還有人說要蓋動漫館，最後變成開放古蹟、變成一個廣場，她也在其中感到推動政策的不容易；但看到自己家裡附近的建物改變，她也有從其中獲得成就感。
至於對於未來有沒有想過要參選立委？顏若芳說，她覺得立委是個非常專業的職位，市議員可能以質詢民生議題為最多，但立委除了民生議題外，還要參與立法的過程，她認為現今的她還需要多累積，先將這屆市議員好好當完再說。