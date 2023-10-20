台南童疑遭凌虐亡！檢方聲押生母與男友 社會局緊急安置另一手足
台南市北區前（18）日傳出一名謝姓幼童遭虐死，雖生母的男友堅稱是跌倒所致，但醫院卻發現其頭部有腦震盪及溺水跡象，因此檢方複訊後認為2人涉嫌重大，向台南地院聲押禁見，對此，市長黃偉哲也表示，獲報消息後已指示社會局介入，安置謝女4歲大女兒。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，案發當天男童被送進醫院時情況已相當危急，除了頭部腦震盪外，還有溺水跡象，面對院方詢問，生母男友僅推說是小朋友自己跌倒，他見男童哭泣後便帶去泡澡，過程中有聽到水花聲，不料轉頭一看卻發現男童漂浮在浴缸中，緊急送醫仍宣告不治。
檢方複訊後，認2人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，19日晚間8時許向台南地院聲押禁見。
※【NOWnews 今日新聞
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