政府祭囤房稅2.0！58%民眾估房價續漲 近6成認為不影響買房意願
國泰金控今（20）日公布今（2023）年10月國民經濟信心調查結果，其中有關政府祭出囤房稅2.0對房市的影響，有58.2%的民眾不會因囤房稅2.0政策，而影響買房意願，並有58.4%的民眾仍預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%。
記者顏真真／台北報導
國泰金這項調查在今年10月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共 1萬6148 份有效填答問卷。由於行政院會已在9月底通過房屋稅差別稅率2.0方案，若順利將於年底前在立法院完成修法，最快將在2024年7月1日上路，2025年5月房屋稅開徵。國泰金也針對民眾對於居住地住宅價格變化與住宅政策影響進行調查，
在房屋買賣意願方面，調查結果顯示，買房意願指數小幅降至-47.6（9月為-45.5），顯示近期住房政策草案對刺激買房意願並無效果。同時，民眾對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，有58.4%民眾預估還會漲超過3%，較前次調查增加6.1個百分點，其45.3%民眾預期房價漲幅介於3-10%，較前次調查減少6.9個百分點，另有10.3%民眾預期房價跌幅超過3%。整體而言，民眾對於房價上漲的預期較半年前強。
至於囤房稅2.0政策會不會影響民眾買房意願？國泰金調查結果發現，有58.2%的民眾認為政策對買房意願無影響，目前居住處所為承租的群體中有30.6%民眾會因為囤房稅2.0政策而提升買房意願，高於全體民眾23.1%。整體而言，多數民眾不會受囤房稅2.0政策而影響買房意願。