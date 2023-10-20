熊出沒注意！日本秋田今年已52人因「熊襲」受傷 學校緊急停課
日本秋田縣近期頻頻傳出有民眾被熊攻擊的案件，19日中午，北秋田市就有5人陸續在街上被熊襲擊，其中1人還因此肩膀骨折，為了學童的安全，1間位於事發地點附近的小學也臨時停課。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日本放送協會》（NHK）報導，當地時間19日上午7點左右，北秋田市1名16歲高一女生和3名80多歲女性，相繼遭到野熊襲擊，其中1位83歲的老奶奶傷勢嚴重，臉部被抓傷大出血，手臂和腰部骨折，至於女學生則是在公車站等車時，左臂被咬傷。
緊接著當天上午11點左右，1名60多歲男性也遭到攻擊，臉部、身體右側被抓傷，所幸傷者都沒有生命危險，仍有意識並能夠溝通。
受到熊襲事件影響，位於事發地點附近的鷹巢小學緊急停課，秋田北鷹高校也採取措施，包含放學時用巴士接載學生到最近的車站，避免讓同學自己行走並落單。
報導指出，今年秋田縣已有52人因熊襲擊受傷，創歷史新高，警方已加強巡邏，並要求附近居民保持警覺，警告：「任何時間、任何地點、任何人都可能遇到熊」，呼籲民眾遠離灌木叢等能見度較差的地方，並隨身攜帶鈴鐺等能發出聲音的物件，也不要將廚餘放在屋外或無人看管的地方，以免吸引野熊前來。