要求愛紗陪搭捷運！島袋寬子卻超後悔 崩潰道歉：我深深反省了
日本女星島袋寬子1996年時作為女團「SPEED」的一員出道，演唱過日劇《惡作劇之吻》主題曲〈STEADY〉及〈White Love〉、〈my graduation〉等百萬金曲。島袋寬子這次特別來台參與「Zepp Premium」，將與許久未在公開場合開唱的千田愛紗合作，島袋寬子分享10年前低調來台，請愛紗當地陪時，提出想要捷運的要求，沒想到卻因為愛紗的高人氣，讓她事後進行深刻的反省。
記者吳雨婕／綜合報導
愛紗以團體「大嘴巴」主唱聞名，並獲得兩屆金曲獎的最佳演唱組合獎，愛紗與島袋寬子在日台都是叫得出名字的音樂擔當，不過鮮少人知道兩人的緣分可以追溯到愛紗入學沖繩演藝學校時期，因為對音樂舞蹈的喜愛，締結兩人同窗緣分直到島袋寬子加入SPEED出道，兩人在此之後也沒有斷了聯絡，10年前島袋寬子來台時就找愛紗作陪去了不少景點，當時發生一件趣事，低調來台的島袋寬子想搭捷運看看，但愛紗不好意思地建議搭計程車比較好，島袋寬子笑說：「後來我為自己對愛紗在台灣到底有多有名這件事毫無概念而深深地反省了。」
事實上，兩人本有機會在去年的沖繩演藝學校「大復活祭」一起演出，但礙於疫情限制，愛紗當時沒有到場參加，直到今年在 Zepp New Taipei的邀請下才有這難得的重聚，而且是一夜限定，兩人知道要一起演出都十分興奮，島袋寬子對於兩人即將到來的合作表示：「心裡非常期待、興奮，感覺和愛紗的互動和步調會很一致，在同台前就已經非常期待。」作為台灣代表，愛紗也表示，「大家一定不會失望的，一定要來看喔！」
「Zepp Christmas Live 島袋寛子 with 千田愛紗 produced by Watusi」演唱會預定2023年12月21日晚間8點在Zepp New Taipei演出，門票將於明日（10／21）中午12點在TICKET PLUS遠大售票系統與全台7-11便利商店ibon機台全面開賣。