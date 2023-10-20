川普援引總統豁免權、要求撤干預選舉案　檢察官反對

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特別檢察官史密斯（Jack Smith）的團隊在向承審本案的法官所提出長達54頁的動議中寫道：「在這個國家，沒有人能凌駕法律之上，就連總統也不例外。」
爭取明年共和黨總統候選人提名呼聲最高的川普在法律文件中聲稱，他對於自己2017年到2021年總統任內所做的一切具有全面的刑事指控豁免權。
史密斯今年8月指控川普企圖干預2020年大選計票和阻止選舉結果認證，涉犯4項聯邦重罪。川普在這場選戰中敗給民主黨籍現任總統拜登。
川普的律師在本月5日提出的法院文件中表示，川普不能因為為了確保「選舉廉正性」而遭起訴，因為這是「他身為總統的官方職責核心」。
據法新社報導，史密斯辦公室的檢察官反駁這個論點，呼籲承審本案的哥倫比亞特區聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）駁回川普的請求。
他們表示：「這會讓一位收受賄賂，好為家庭成員換取有利可圖政府合約的總統，或是一位販售核武機密給外國對手的總統，享有免遭刑事起訴的絕對豁免權。」
法律觀察人士認為，川普援引總統豁免權辯護的勝算不大，但此舉有可能導致審判延後展開，因為這項論點最終可能會一路往上到保守派主導的最高法院。
本案是77歲的川普尋求重掌白宮大權之際所面臨的4項刑事起訴之一。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1121020