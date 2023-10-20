獨／橘色惡魔訪台暖心原因曝　再獲邀受寵若驚、期末考畢直奔台

巷仔內／民進黨是擔憂「馬文君們」　還是擔憂明年國會無法過半？

▲ 民進黨立委質疑馬文君杯葛潛艦國造預算。（圖／國民黨提供）
▲ 民進黨立委質疑馬文君杯葛潛艦國造預算。（圖／國民黨提供）

記者何哲欣／特稿

立法院國防委員會下周審查明年度國防部預算，國民黨立委馬文君提出121項刪減和凍結案，其中還包含提案凍結「潛艦國造－第二階段原型艦籌建」預算3億元。民進黨立委酸馬文君不演了，涉嫌潛艦洩密還敢凍結潛艦預算，還嗆，「國民黨要擋預算，over my dead body。」但民進黨似乎忘了自己是執政黨、還有國會過半席次，區區個别立委的提案，有可能擋得了預算案嗎？

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立委獲選民所託，依法負有審查法案與預算審查的權力，即使2年前有多名立委捲入收賄案，如無黨籍立委趙正宇當時雖被依財產不明罪等遭起訴，但無保請回後，仍到立法院完成報告，也仍照往常出席委員會、質詢。當時的民進黨團說，不管趙的案情如何，都還先用無罪推定的原則。

而馬文君被控涉嫌洩漏潛艦機密，高檢署與調查局都已在進行了解中，若民進黨立委認為緩不濟急，無法阻擋馬文君賣台，可以先由立法院自律，將馬文君停權，禁止馬文君再進入議場或委員會會議室。

但民進黨立委除了每天開記者會質問外，也沒有再拿出其他對策，防止馬文君繼續傷害國防安全。這是縱容，還是無能為力？更何況，馬文君的洩密，目前也都僅止於民進黨的臆測，此時也不見民進黨所謂的無罪推定原則。

民進黨批馬文君不演了，但實際上不演了的正是民進黨，不斷呼籲明年立委選舉很重要，不能再投給「馬文君們」，否則台灣發展潛艦將嚴重受阻，所以明年一定要讓民進黨繼續在國會過半。究竟民進黨是擔憂「馬文君們」，還是擔憂的是明年國會無法過半，潛艦相關預算今年若未三讀，明年恐怕不會這麼順利通過？

前總統馬英九執政期間，民進黨質疑馬英九賣台，2020年選舉，民進黨質疑國民黨不分區立委吳斯懷賣台，今年再度找到馬文君，充當賣台的標靶要犯。四年前吳斯懷順利進了立法院，民進黨是否有找到任何吳斯懷賣台的證據？還是吳斯懷已在民進黨嚴厲監督下迷途知返，但卻忽略了還有另一位可能賣台的馬文君？

民進黨已經完全執政7年多，2019年底也三讀通過《反滲透法》，若台灣仍有遭敵對勢力滲透的可能，檢調該辦就辦。但辦案不是立委的任務，馬文君是否洩密，與馬文君提案凍結刪減預算是兩回事，馬文君若是無理杯葛預算，社會自有公評，也會遭選民淘汰，朝野立委就請好好地理性審查國防相關預算，不要再製造口水了吧。

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