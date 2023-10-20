連5次不出席會勘綠議員怒罵王八蛋 新北交通局長議場動怒槌桌
新北市議會今（20）日下午進行四、五審各機關聯合業務報告及質詢，民進黨籍新北市議員李宇翔質詢新北市政府交通局長鍾鳴時，針對泰山地區劃設人行道事宜發文辦理會勘，發文5次都遭市府以「另有要公，不克派員與勘，提供書面資料」為由請假不出席，連特定里長的陳情會勘也遭同樣對待，對於市府大小眼的態度，李宇翔與鍾鳴時針鋒相對、互不相讓，結束質詢後李宇翔痛罵市府藐視民意「根本是王八蛋」。對此，鍾鳴時則是動怒搥桌兩次反嗆，讓議場氣氛瞬間緊張起來。
記者吳嘉億／新北報導
李宇翔質詢時直言，施政應該不分藍綠，但新北市政府為了政治目的，對待不同黨派的議員竟有差別對待的做法，甚至如今卻連地方最基層的公務人員里長陳情及發文也被市府以同樣理由請假拒絕出席，不但不出席特定議員的地方會勘，甚至連特定里長的陳情會勘也不出席。
李宇翔指出，泰山區福興一街、明志路一段沿線車流量大，其中同義街18巷人行標線在穿越福興一街時中斷沒有再畫設人行道標線，民眾常反映車禍頻傳，自9月開始5度發函邀請交通局派員辦理會勘，但都遭公文回應「另有要公，不克派員與勘，提供書面資料」為由請假不出席，就連里長陳情及發文也都被草率打發，質疑交通局難道都不需要到現場了解跟傾聽民意嗎？
鍾鳴時在備詢台對此回應，公文回覆非常清楚，他也不認識該名里長、也沒有見過，不可能會有大小眼的問題，強調該處理的都會處理，希望能就事論事，針對技術面上處理。李宇翔隨後在質詢時間結束後氣憤難安，怒指鍾鳴時藐視民意，「根本是王八蛋」。同時間，鍾聽聞怒氣地搥桌兩次反嗆「你說誰是王八蛋？」、「你怎麼可以罵人？」，李宇翔則摔筆怒喊「你不顧民意，就是王八蛋」，隨後轉身離開議場。
對此，新北市政府稍晚回應，針對議員以不堪入耳的髒話辱罵市府官員一事深表遺憾，縱使議員依職權有質詢局處首長的權力，但應就事論事，議員以髒話侮辱局處首長，已經涉及人身攻擊，毫無合理性可言，呼籲綠營民代，問政不能失去最基本的人性，切勿在議會做出最壞示範。