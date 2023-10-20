柯P提找回財政紀律！財部7點回應　稱縣市長期債務餘額已少360億

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有關翻新稅制，改善分配不均部分，財政部說，為優化稅制，財政部近年推動多項改善所得分配的租稅措施，包含建立最低稅負制、推動房地合一稅制、個人未上市（櫃）股票交易所得計入基本所得額課稅及實施個人受控外國企業制度，以擴大稅基。
另為減輕受薪階級租稅負擔，自106年度起每人基本生活所需的費用無須課稅、107年度實施所得稅制優化方案大幅調高多項扣除額、108年度增訂長期照顧特別扣除額，及每年評估物價指數上漲程度依法調高免稅額及扣除額。依110年度綜合所得稅結算申報統計，已有305萬中低所得申報戶（約占申報戶47%)）無須繳稅，近一半年輕人與弱勢族群不用繳稅。
在因應全球企業最低稅負制部分，財政部表示，全球企業最低稅負制要求跨國企業集團的實質負擔稅率應達15%，為協助我國企業因應GMT，財政部短期將審慎評估調增所得基本稅額條例（AMT營利事業基本稅額徵收率至15%之可行性及妥適性；中期為避免屬我國減免之稅收被其他國家徵起，將規劃是否導入符合國際標準的合格當地補充稅制（QDMTT）；長期將視各國實施情形，適時評估導入GMT。前開規劃並未設定期程，財政部將持續關注經濟合作暨發展組織（OECD）後續發展及觀察國際間主要國家推動進展，並徵詢各界意見，以定我國接軌國際稅制時程。
有關廢止印花稅及娛樂稅部分，財政部說，印花稅及娛樂稅為地方政府重要財源之一，財政部曾多次徵詢地方政府，台北市等22縣市均基於財政考量反對廢止。另財政部前洽詢行政院主計總處、文化部、教育部及經濟部，均表示無適合彌補財源方式。不過，隨著經濟環境之變遷及娛樂消費行為變化，現行娛樂稅部分課稅項目及稅率或有檢討空間，考量各界對課稅項目及稅率檢討，意見分歧，財政部將賡續蒐集意見，審慎研議，期能獲致共識，兼顧租稅公平及地方財政，未來也將持續推動稅制改革，強化租稅制度應發揮之改善所得分配功能，以符合社會期待。
在地方財政部分，財政部也提到 ，近年中央業以中央統籌分配稅款及一般性補助款等財源挹注地方財政，111年度合計5933億元，較105年度4333億元，增加1600億元，地方財政狀況已有顯著改善；此外，整體地方政府長期債務比率亦由103年度高峰5.56%，下降至111年度4%，其中較為外界關注的縣市財政，103年度至111年度債務餘額減少約360億元。
財政部並表示，我國各地工商發展條件不一，部分地方政府轄內徵起國稅及地方稅之全部，尚不足因應其歲出需求，為期各地方政府有公平之財政立足點，故就部分國稅採取統籌分配方式，以調劑盈虛，有其必要。如各地產業徵起之稅收，採取直接分成，恐擴大地方財政差距，不利均衡區域發展。統籌稅款屬受分配地方政府稅課收入，是按公式分配，中央並無指定用途。我國中央占全國稅收比重尚低於英國、荷蘭等單一國家，無中央集錢集權情形。
同時，財政部也已依行政院指示，著手研議財政收支劃分法修正事宜，初步擬訂提升財政自主、劃一直轄市及縣（市）分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制及地方財源不減等修法原則，並將擴大統籌稅款規模列為修法重點，已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，待意見均回復後（目前尚有8個市縣政府尚未回復），將通盤考量中央及地方財政狀況，審慎規劃擬具方案，並適時邀集地方政府協商，尋求共識後，即循序辦理修法事宜。