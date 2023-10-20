金鐘紅毯／Melody湖水綠長紗辣秀美腿　峮峮、蔡黃汝羞露「長輩」

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日晚間7點在國父紀念館舉行，由劉品言、陳亞蘭擔任典禮主持人，黃豪平與巴鈺擔任星光大道主持人。現場眾星雲集，女星們群芳鬥豔，男星則是紳士風采優雅現身，Melody以一襲深V湖水綠雪紡紗質感的長禮服，走出女神的飄逸感，不只雪白酥胸誘人，踩在紅毯上搖曳生姿的她，一雙嫩白長腿若隱若現，展現熟女自信風采。《飢餓遊戲》的主持人峮峮、蔡黃汝（豆花妹）相當有默契，以一黑一白走氣質優雅路線，一向最怕露腳趾的豆花妹，首次露出私密部位，笑說：「帶下面的長輩亮相。」紅毯七美還包含蔡詩蕓、LULU、吳姍儒、賴慧如；三帥還包含范少勳、謝坤達和黃偉晉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲殷悅Melody一襲長紗禮服，若隱若現秀出美腿。（圖／NOWnews攝影中心） ▲蔡詩蕓挽起長髮，搭配黑色特殊剪裁長禮服，展現氣質出眾的優雅復古造型。（圖／NOWnews攝影中心）▲峮峮穿著長禮服跳啦啦隊，舞姿特別逗趣。（圖／NOWnews攝影中心）▲豆花妹第一次露出腳趾，她幽默表示：「帶下面的長輩亮相。」（圖／NOWnews攝影中心）▲吳姍儒產後恢復迅速，好身材看不出來當媽媽。（圖／NOWnews攝影中心）▲《綜藝大熱門》主持人LULU浮誇的蝴蝶結造型，顯得俏皮逗趣。（圖／NOWnews攝影中心）▲新婚的賴慧如以深V禮服展現誘人曲線。（圖／NOWnews攝影中心） ▲范少勳帥氣亮相紅毯，不忘感謝太太在他出外景期間支撐家庭。（圖／NOWnews攝影中心）▲黃偉晉身材挺拔、服裝優雅，走金鐘紅毯頗有貴族王子的氣息。（圖／NOWnews攝影中心）▲坤達一身中性裝扮引人注目，繼去年之後再度連莊紅毯3帥。（圖／NOWnews攝影中心）更多「金鐘58獎落誰家」相關新聞。金鐘紅毯／豆花妹「帶下面長輩亮相」！《飢餓》被超車她自信回應金鐘紅毯／蔡黃汝峮峮「天使惡魔」性感開高衩！豆花妹酥胸全露出金鐘紅毯／Melody離婚後更美！上下透視露光光 沈玉琳：有追求者金鐘紅毯／蔡詩芸急甩婚變傳聞！零防護秀「火辣麥當勞型美胸」