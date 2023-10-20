金鐘58／吳宗憲又CUE柯佳嬿生子！坤達臉超尷尬 他急補一句圓場
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日晚間7點在國父紀念館舉行，由劉品言、陳亞蘭擔任主持人。以《綜藝玩很大》入圍最佳益智及實境類節目主持人獎的吳宗憲、KID林柏昇分別帶著鹿希派、KID兒子木木一起走星光大道紅毯，迎接觀眾掌聲，不過吳宗憲再度脫口，希望柯佳嬿趕快生個「小坤達」，還開玩笑說送200萬元台幣，讓坤達當場變臉，表情相當尷尬，他趕緊改口，補充一句「別人生孩子干我什麼事」圓場，卻讓網友紛紛開槍，認為天王管很大，對柯佳嬿感覺不夠尊重。
記者江芷稜／綜合報導
坤達去年正式加入《綜藝玩很大》成為小隊長，謙虛有禮貌的處事態度，獲得網友封為「零負評男神」，不過比起妙語如珠的吳宗憲跟結婚生子話題不斷的KID林柏昇，個性較為內向的坤達，有時候會插不上話，吳宗憲好意幫忙他找話題，卻拿生育開玩笑，還說希望坤達得獎之後，能提升家庭地位，讓柯佳嬿有點不解地說，「我不懂這個邏輯」，強調夫妻都是互相，自己對生育沒有執念。
坤達透露，今天來頒獎典禮前，老婆柯佳嬿特別將家裡2座金鐘獎給他拿，貼心幫忙集氣，去年她也跟坤達、吳宗憲、KID連線直播，一起為人氣綜藝獎拿票，全力支持老公的事業。不過，吳宗憲提到自己和KID帶孩子走紅毯時，突然對鏡頭CUE柯佳嬿生孩子，讓人措手不及，網友紛紛撻伐吳宗憲沒禮貌，「一直逼人生小孩也管很大」、「一直公開拿人家生不生的事來說嘴，很沒禮貌」、「人家生不生關你屁事」、「這些老男人眼中，女人就是生孩子機器吧」。