金鐘58／Melody後台嗑麥當勞！獲選紅毯第一美 爽喊「安心了」
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日晚間7點在國父紀念館舉行，由劉品言、陳亞蘭擔任節目主持人，黃豪平、巴鈺擔任星光大道主持人，紅毯上星光熠熠，女星們都以開深V、高衩造型搏版面，初次入圍主持人獎的殷悅Melody雖然沒有拿到獎，卻是大家公認的紅毯第一美，她在IG曬出各家媒體評論，笑說「終於可以安心了」，走完紅毯在後台開心嗑起麥當勞，可以放鬆飲食控制。
記者江芷稜／綜合報導
被封為時尚貴婦的Melody，對於紅毯相當重視，她以一襲深V湖水綠紗質禮服，走出女神的飄逸感，露出雪白酥胸和一雙纖細白皙的長腿，性感指數破表，立刻打被群芳，被所有媒體評選為紅毯第一名，她透露身上禮服費用約20萬元台幣，沈玉琳爆料，加上珠寶應該破百萬元，更暗示她滿面春風，身邊絕對有新桃花，逗得眾人哈哈大笑。
Melody在IG限動透露，首次以入圍者身分參與金鐘很開心、很期待，早上起來做瑜伽發現鼻子有紫紅色的壓痕，是昨晚昏睡時眼鏡壓在臉上的痕跡，希望走紅毯時可以快快消退，走完紅毯以後，得知眾多媒體都票選她為紅毯第一美，不負她時尚貴婦的美名，Melody開心地說「終於可以安心了」，在後台輕鬆跟搭檔沈玉琳一起吃麥當勞，不用嚴格忌口了。