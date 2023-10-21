MLB／A-Rod生氣了！不爽洋基13號球衣被別人穿走：應退休背號
在王建民旅美最輝煌的年代，當年連早餐店阿伯阿姨都會背的洋基打線，肯定對洋基13號「A-Rod」Alex Rodriguez不陌生，但這件球衣並未被洋基退休，這一點讓A-Rod心裡有點不是滋味。
記者路皓惟/綜合報導
A-Rod在WFAN廣播電台節目Evan and Tiki中，被問到洋基讓Joey Gallo穿上13號球衣是否讓你感覺不爽，A-Rod笑說：「這的確是讓我不太爽，不能說是非常不爽，但如果能夠被最好的球隊洋基認可，那會是很棒的感覺，但這並不是我能決定。」
A-Rod表示：「我對洋基的批評，恐怕是不利於我，但我還是想要說出來，就是希望代表我的13號球衣能夠被洋基退休，但假如沒有退休背號，那也就算了。」
現年48歲的A-Rod在洋基效力的12個賽季中，一共擊出351支全壘打、1096分打點，分別於2005年和2007年賽季兩度贏得美聯MVP，以及七度入選全明星賽，並在2009年帶領洋基隊贏得世界大賽冠軍。
然而，A-Rod在2014年身陷禁藥風波，被大聯盟處以211場禁賽處分，導致2014年賽季完全沒球打。A-Rod在2016年宣布退休，生涯696轟排在大聯盟排名史上第5，今年是他獲得棒球名人堂票選資格的第二年，獲得35.7%選票，距離門檻75%還有一大段差距。