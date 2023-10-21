MLB／大谷翔平離隊後Trout也可能出走 天使老闆恐又要賣球隊
MLB洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平，將在今年球季結束後成為自由球員，大谷的未來動向牽動著天使未來的經營方針，根據《紐約郵報》記者Joel Sherman報導，如果天使無法與大谷完成續約，球隊可能將徹底砍掉重練。
記者路皓惟/綜合報導
大谷這季不僅以投手身分取得10勝，更以打者的身份擊出44支全壘打，獲得美聯全壘打王的榮譽，並且有望贏得生涯第二座美聯MVP，雖然他因為手肘二度開刀，明年將暫時封印二刀流，僅能專職打者，但作為指定打擊還是具有強大的戰力。
然而，大谷翔平在休賽季很可能轉投其他球隊，天使當家看板球星Mike Trout也可能離開球隊，據報導指出，如果Trout提出轉隊要求，天使也將願意聆聽各隊報價，兩人任何一位離開，都將讓天使打掉重練，徹底進入重建黑暗期。
記者Sherman指出，一位資深經紀人透露，如果天使隊無法和大谷續約，他們可能會轉向出售球員。還有消息指出，不僅天使將重建，甚至老闆Arte Moreno可能賣出球隊，讓出手中的經營權。
天使隊似乎開始考慮Trout的轉隊要求，這也是天使首次對交易Trout抱持開放態度，也代表天使將面臨新的變革。