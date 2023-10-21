MLB／大聯盟預測11人將獲合格報價 大谷翔平更有望獲得161億大約
隨著MLB美聯與國聯冠軍戰正在進行中，也代表賽季即將進入尾聲，自由市場即將開啟，大聯盟記者Mark Feinsand就撰文列出，能在休賽期獲得合格報價的選手，其中包括天使「二刀流」大谷翔平、小熊Cody Bellinger與道奇J.D. Martinez等11位球員都有機會獲得合格報價，Mark Feinsand更認為，大谷翔平能拿下一份4億（約120億台幣）至5億美金（約161億台幣）的合約（4億美金外加激勵獎金能來到5億美金）。
記者張志宇/綜合報導
記者Mark Feinsand認為，除了大谷翔平、Cody Bellinger與J.D. Martinez外，還有另外8位選手都有機會獲得合格報價，包括水手Teoscar Hernandez、馬林魚Jorge Soler、教士Blake Snell和Josh Hader、費城人Rhys Hoskins與Aaron Nola，以及雙城的Sonny Gray。
但通常能獲得合格報價的選手，都會選擇拒絕並投身自由市場，尋找更優渥的合約，其中Mark Feinsand更認為，就算大谷翔平2025年才能重返投手丘，但大谷翔平在打擊上的價值，就足以讓他拿下總額5億美元的史上最大合約，並以洋基Aaron Judge為例，光是只有優異的打擊成績就拿拿下一張3.6億美元的合約，且大谷翔平攻擊毫不遜於Aaron Judge，在未來更是能登板投球，因此認為因此這張合約估計可以來到4億美元，如果再加上激勵獎金的話，那或許有機會讓合約來到5億美元。
目前市場上道奇、巨人、水手、大都會、紅襪都是爭奪大谷的潛在球隊，其中大聯盟記者Jon Heyman更直接點名紅襪，「有多隊高層認為紅襪才是各隊爭取大谷翔平的真正威脅。」