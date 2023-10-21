稻浪前獻舞！雲門為秋收打造專屬《天光．霞》　演譯池上霞影天光

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柯文昌表示，池上秋收歷經3個階段的演變，第一年邀請鋼琴家陳冠宇，雖然只是一架鋼琴的獨奏會，但在金黃稻浪間的美麗景觀，立刻抓住國際的目光，獲選美國《時代》雜誌「當週最美照片（the best of photo）」，2013第5屆，在雲門舞集創辦人林懷民的建議下，打造了2500席比照國家劇院規格的舞台，成為正式的天然劇場。
柯文昌提到，2023年，歷經了3年疫情的挑戰，「我們很幸運地從無中斷，15年來這個舞台有台灣最優質的雲門舞集以及最優秀的歌手們，展現最傑出的藝術」，希望池上秋收稻穗藝術節能像日本的百年祭典，年年發生，「這是台灣好基金會對台灣這塊土地永遠的承諾，未來也已成立信託，持續挹注，要讓池上秋收稻穗藝術節長長久久走下去」。
台灣好基金會指出，今年，雲門舞集演出《池上專屬版─天光・霞》，將池上的天光稻浪作為背景，脫離劇場的框架，更在音樂與舞蹈的交匯中，呈現出雲霞變幻的魅力。由日本音樂家清水靖晃所演奏的薩克斯風版巴赫無伴奏《大提琴組曲》，樂音穿梭，舞者如飛翔的霞光，為秋收15年呈獻池上特殊地貌的藝術詩篇。
《天光・霞》池上專屬版的誕生，呈現出與原作不同的面貌。鄭宗龍說，池上天然舞台已經成為他與國外舞者打開話匣子的話題，總是會被問「那麼美的舞台在哪裡」，他就會開始聊池上、聊雲門；《天光・霞》是疫情三級警戒創作的，舞者在家裡透過視訊工作、編舞，原本有2個完全不同的版本，為了池上想整合在一起，便重新整理作品，並順應舞台，配合山與稻田的樣態，做出《天光・霞》池上專屬版，這2天在演出後，就會帶著專屬作品到海外演出。
台灣好基金會表示，鄭宗龍巧妙地將舞者在疫情期間，呈現出的不同情感，轉化為動人舞蹈，讓雲門舞者在金色稻浪間，自在揮灑霞影天光。
梁正賢分享，10月7日是秋收舞台割稻的重要日子，清晨下了不小的雨，那幾個晚上也為了小犬颱風的風雨煩惱而不好入眠，但是當天池上人土地公照拜、時間到了照樣割稻、照樣下田，機器下不了田，農友及所有志工就齊心一同人工下田，大概花一個鐘頭，就把舞台區全部割好，很感謝所有的農友，風雨無阻，「池上秋收是大家熱烈期盼的重頭戲，我們用最虔誠的心接受全台各地來的鄉親好友們的祝福」。