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池上秋收留下血腳印！雲門舞者克服天然舞台、學童加碼跳《薪傳》

▲「2023池上秋收藝術節」今年邀請雲門舞集演出專屬版《天光．霞》，今（21）日起一連2天在台東縣池上鄉天堂路稻田區演出。（圖／台灣好基金會提供）
▲「2023池上秋收藝術節」今年邀請雲門舞集演出專屬版《天光．霞》，今（21）日起一連2天在台東縣池上鄉天堂路稻田區演出。（圖／台灣好基金會提供）

記者李琦瑋／台東報導

「池上秋收藝術節」今年邁入第15週年，雲門舞集特別創作《池上專屬版-天光．霞》，今（21）日起一連2天在台東縣池上鄉天堂路稻田區（萬新道路）正式演出，舞者在山嵐稻浪前獻舞，演出後還帶來驚喜彩蛋，由池上國中、福原國小、萬安國小的學生復刻雲門舞集創辦人林懷民經典作品《薪傳》裡的「耕種與豐收」，傳承池上精神。林懷民透露，很多小朋友從同手同腳，辛苦練習後，僅排練10次，就帶來相當驚艷的演出水準。

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▲雲門舞集《池上專屬版─天光・霞》，將池上的天光稻浪作為背景，呈現出雲霞變幻的魅力。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.21）
▲雲門舞集《池上專屬版─天光・霞》，將池上的天光稻浪作為背景，呈現出雲霞變幻的魅力。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.21）
台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會今年邀請雲門舞集重返池上，藝術總監鄭宗龍特別創作《池上專屬版─天光・霞》，將池上的天光稻浪作為背景，脫離劇場的框架，更在音樂與舞蹈的交匯中，呈現出雲霞變幻的魅力。

▲雲門舞集《池上專屬版-天光．霞》，樂音穿梭於山嵐與稻浪之間，舞者如飛翔的霞光。（圖／台灣好基金會提供）
▲雲門舞集《池上專屬版-天光．霞》，樂音穿梭於山嵐與稻浪之間，舞者如飛翔的霞光。（圖／台灣好基金會提供）
音樂部分則是由清水靖晃所演奏的薩克斯風版巴赫無伴奏《大提琴組曲》，樂音穿梭於山嵐與稻浪之間，舞者如飛翔的霞光，為秋收15年呈獻池上特殊地貌的藝術詩篇。

今天首場演出後，鄭宗龍受訪指出，天然舞台對舞者來說特別艱難、極具挑戰，昨天先演出的鄉親場，舞者們頂著30度烈日跳舞，有2位舞者甚至燙傷、腳皮不見，在台上留下血腳印，今天則是風很大，舞者們單腳站立困難，身體都被吹晃，但大家都做得很好。　

因應15週年，池上秋收稻穗藝術節帶來特別的彩蛋，今天在《池上專屬版─天光・霞》演出後，池上國中與福原國小、萬安國小的學生上台獻上《薪傳》裡的「耕種與豐收」。

▲池上學童帶來驚喜彩蛋，獻上《薪傳》裡的「耕種與豐收」，演譯農夫辛苦下田耕作的景象。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.21）
▲池上學童帶來驚喜彩蛋，獻上《薪傳》裡的「耕種與豐收」，演譯農夫辛苦下田耕作的景象。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.21）
台灣好基金會指出，「耕種與豐收」描繪農夫每日辛苦下田耕作，是《薪傳》裡動作難度很高的一段舞蹈，學生們由林懷民與雲門舞者親身教授，經過10次的練習，今天在池上秋收的舞台上，展現漂亮動人的舞姿，這段講述農民們的辛勞，透過舞蹈將精神傳承在學生們的血液裡，現場感動人心，觀眾掌聲久久不歇。

林懷民說，今年想給池上小朋友一個禮物，讓他們演出「耕種與豐收」，其實就是插秧，舞者聽到直說這段舞蹈很難、「會把小朋友累死」，但他來到池上，領受到當地人的向心力與凝聚力，想讓池上子弟齊舞，找回農村娛樂的精神。

▲池上學童版的《薪傳》搏得滿堂彩。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.21）
▲池上學童版的《薪傳》搏得滿堂彩。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.21）
林懷民表示，這次的學童舞者都是採自由報名，有些學童經歷3天集訓，覺得太累就回家了，留下來的16名學童都是自願參與，有2、3位學童很有天分，也有同手同腳、四肢不靈活的，雲門請來退休舞者每個月授課一至兩次、真正排練也僅10次，等他再來看得時候，「嚇了一跳」，已經跳得很好，他還開玩笑問學童「下雨就不用跳了，對不對」，沒想到學童從一開始哀號腳很痠，到最後堅定地說 「一定要跳」，且面對老師的糾正，沒有沮喪，而是自我要求，要再來一次，把舞跳到最好。

鄭宗龍說，這些舞者老師把小朋友們當職業舞者訓練，完全沒有因為他們年紀小、非專業人士，而有所妥協，非常嚴厲。他坦言，「看自己的舞都沒這麼感動，看到小朋友的舞蹈卻非常感動」。

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