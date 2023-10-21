MLB／響尾蛇不放棄！8局下連追3分 6:5逆轉費城人扳平戰局
亞利桑那響尾蛇（MLB）在國聯冠軍戰目前以1勝2敗落後費城費城人，今（21日）在響尾蛇主場進行G4賽事，此戰前7局費城人仍以5:3領先，但響尾蛇在8局下先靠著代打Alek Thomas掃出追平2分砲，隨後Gabriel Moreno得點圈擊出超前安打，終場6:5逆轉費城人，系列賽連扳兩場，雙方都各自拿下2勝2敗。
記者張志宇/綜合報導
響尾蛇在2局下率先展開攻勢，靠著Emmanuel Rivera在得點圈有人時，掃出中右外野安打攻下1分，隨後在3局Gabriel Moreno擊出右外野邊線三壘安打再攻下1分，但來到4局上費城人給予反擊，利用Kyle Schwarber擊出右外野2分砲追平戰局，雙方前5局打完戰成2:2平手。
來到6局上，費城人攻勢再起，Kyle Schwarber、Trea Turner、Bryce Harper連續保送擠成滿壘，隨後Alec Bohm打出三壘滾地內野安打，造成響尾蛇三壘手Emmanuel Rivera傳球失誤，趁勢攻下2分，進到7局上費城人利用Trea Turner在三壘有人時擊出高飛犧牲打再添加1分，7局上打完費城人取得5:2領先。
但響尾蛇在7局下開啟反攻，先是靠著Christian Walker在滿壘選到保送追回1分，隨後8局下代打Alek Thomas掃出右外野2分砲追平，Gabriel Moreno又在一、二壘有人時掃出中外野超前安，終場響尾蛇就以6:5逆轉費城人，將系列賽扳成2:2平手。