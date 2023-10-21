台大擬設國際政經學院！盼搶國際師資　教師憂成「毒藥美酒」

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針對國際政經學院課程規劃，陳文章表示，將規劃3種領域之學位學程：政治經濟、財金、高階主管教育學程；其中，「政治經濟」與「財金」領域擬開設學士、碩士與博士學位學程，「高階主管教育學程」則是針對有實務工作經驗者開設碩士與博士學位學程。
陳文章說，「碩士學位學程」生源包括雙聯學位生、境外生、本地一般生、企業升等；「學士學位學程」生源則有雙聯學位生、境外生、台大大二以上雙主修或輔系生等，不過實際有生源，目前預估可能是2年後的事。
國際政經學院的師資方面，陳文章表示，屆時將以外部招聘的專兼任講師為主，結合校內合聘教師共同授課，以及與國外名校共授課程、雙聯學位等多元修課方式，不過校內教師合聘，將完全尊重各系所規範和教師意願，也希望透過學院，將優秀師資共聘到其他學院。
至於學院國際合作作法，陳文章說，會規劃與國際名校簽訂多元的國際交流模式，策略夥伴將涵蓋亞洲、美洲、歐洲等地區，目前已獲日本早稻田大學、京都大學同意，美國西北大學與法國科諾伯勒阿爾卑斯大學亦表達高度興趣。
然而，台大公共事務研究所所長王宏文等多位教師擔憂，國際政經學院的設立是否會伴隨聘用浮濫的問題，對此陳文章表示，相關規劃的初衷是希望利用這個學院聘用到國際非常厲害的師資，然後共聘到其他學院，而相關聘人審查都還需要經過校教評會，相信校教評會都會把關。
另有現場教師質疑，此類校外校、校內校作法，是否對於台大真的是好事，抑或是一種「毒藥美酒」，認為應該經過研究或田野調查再行決定。對此陳文章表示，現行制度無法聘僱國外頂級師資、或是與國外做共同學程，他是一個產創學院，與學術學院不同，現有制度無法做到該一學院期待的目標。
台大社科院院長蘇宏達則表示，在台灣並非國際政治經濟中心的情況下，成立此醫學院可能會產生花大錢請教師、用獎學金吸引學生，卻請不到其他國際代表或重要資源的情況，最終導致學院成為「爛尾樓」。
此外，蘇宏達表示，學院依據創新條例而設立，他直言「這不是我們掌控的學院」，將產創條例用在人文社會科學，濫用之下恐侵害了大學自主，大學法處處不是用、恐危害大學法，認為應該考慮相關設置應該「緩一下」，不應操之過急。