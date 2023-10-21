台大國際政經學院恐成國發所2.0？陳文章回應了

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另陳文章提到，希望藉國際政經學院設置之際，借此機會，來做相關整修工作，不過陳文章提到，學院經費一半是來自國發會、一半是來自產業界，都是校外資源，有一定的限制在。
然而，近期有評論指稱，台大對於「國際政經學院」的院長審議委員會中，有5位政府官員代表，質疑屆時恐有政治力介入校園問題，到時恐成「國發所2.0」，也有評論稱，國際政經學院外傳是蔡英文交辦的政治遺產。
先前國安局前局長陳明通作為新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦論文指導教授，因兩人論文抄襲問題，林、鄭兩人的台大國發所學位遭到撤除，時任台大國發所教授的陳明通也遭台大調查後認定有違失，後台大國發所的聲譽也一落千丈。
對於相關爭議，陳文章表示，這次創辦學院的原初是他的構想，但其實前校長楊泮池任內有提過要辦國際學院，不是這時候才提的，因為徐州路校區荒廢很久，他過年時去看了一下，想說希望利用這個機會做這個事情，支持的企業也是他一個一個拜訪而來的，學院創辦無疑是學校自己想要做的事。
陳文章強調，成立學院絕不是一人說要做就能做，過程中有一系列嚴謹的程序與專業審查，至於評論提到，院長審議委員5名官員代表，是因為創新條例中本就有相關規範，且國發會對於相關經費出了一半的錢，目前國內的十幾個重點科學院都是這樣的做法，台大並非首例或特例。
因此，陳文章強調，國際政經學院會成為國發所2.0是錯誤訊息，他實在不明白怎麼會有國發所2.0的說法，這個學院辦在徐州路校區，也沒有提到國發所元素，僅是希望培養政治經濟人才，注入人文素養、歷史文化、新科技元素、環境永續等概念。