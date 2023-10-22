聯合政府在台灣／蔡英文延用馬政府重要將領　卻被譏諷「老藍男」

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郝龍斌出身新黨，是行政院前院長郝柏村之子，曾任兩屆立委，2000年3月擔任新黨全國委員會召集人，2001年獲邀擔任扁政府的環保署長。郝龍斌任內雷厲風行，包括掃蕩南部二仁溪沿岸熔煉業非法工廠、禁止在水源保護區上游繼續養豬、推動限制使用塑膠袋政策，以及限制免洗餐具的政策，不過2003年，行政院決定在國道三號開放坪林交流道，但郝龍斌認為會影響大台北地區用水安全，雙方理念不合，郝龍斌決定請辭。
【賴幸媛】
賴幸媛在前總統陳水扁任期初曾任國安會諮詢委員，2004年12月當選第6屆台聯不分區立法委員，但2008年因立法院席次減半，台聯在國會全軍覆沒，不過前總統馬英九上任後，卻任用賴幸媛擔任馬政府首位陸委會主委，負責兩岸開放交流相關事宜。但不論是泛藍或泛綠陣營，都有人認為賴幸媛不適任，時任民進黨立委蔡煌瑯就喊話，「幸媛姐回來吧！回到你的中心思想，那個位子很燙啦！」
賴幸媛上任後多次提到馬英九的九二共識，遭台聯關切，2008年10月，台聯更因無法接受馬政府的兩岸政策，決定開除賴幸媛黨籍。賴幸媛在馬政府當了4年的陸委會主委，2012年9月轉任駐WTO代表團代表，2016年政黨輪替後請辭。
【李大維、馮世寬】
2016年蔡英文總統上任後，在外交國防領域沿用過去馬政府時代的重要官員，首位行政院長林全的閣員中，包括政務委員鄧振中、外交部長李大維、國防部長馮世寬，退輔會主委李翔宙、國發會主委陳添枝等，過去在馬政府時代就位居要津，且因為年紀偏高、又都是男性，林全內閣還被諷是「老藍男」。在加上目前擔任國安會諮詢委員的嚴德發、現任國防部長邱國正，前者是馬政府時的參謀總長，後者是馬政府時期的國防大學校長，都曾獲前總統馬英九重用，但現在也同樣備受總統蔡英文倚賴，這些有藍營色彩的閣員，也成了蔡政府內閣的特色。