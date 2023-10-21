YouTube猛出招！擋外掛再拖廣告關閉時間 釘子戶「堅決不付費」
YouTube 廣告越來越多，想免費收看，必須耐心等待廣告結束才能觀看正片，但有網友在Ptt上發文，發現YouTube按X關閉廣告後，不會立即關閉，會延遲一下才給關閉進入正片，似乎試圖用更多的廣告時間來干擾觀看的順暢度，進而成為付費會員，此貼文一出，就有網友回應堅持要當「釘子戶」不會付錢成為會員，但也有人擋不住接連的攻勢已經「投降」，成為Premium用戶。
記者周淑萍/綜合報導
YouTube近期的招式愈來愈多，就有網友發現YouTube 會偵測電腦有沒有使用阻擋廣告的App，如果有會出現通知，讓用戶看完廣告後播放正片，或是直接買Premium會員資格就可以順暢觀看。不料，近期又有新招，強制觀看的廣告秒數到了之後，想要關閉卻會延遲一點時間才能關掉，讓觀看體驗再度受到干擾，花招連連之下，讓網友認不住上網問大家還會堅持當免費仔嗎？
有人也有遇到相同狀況「原來不是只有我 我還以為中勒索。」至於要不要付費成為會員，網友認為延遲一定會越來越久，不少人已經投降，直接成為付費會員，順暢觀看。但也有一派人則表示，「YouTube越來越少看，毫無新意！」、「一天看不到30分鐘！」或是堅決成為「釘子戶」。
目前YouTube Premium 費用 iOS 的個人方案每月260 元，家庭方案520 月；而 Android 與 PC 網頁版的個人方案，則是199 元，家庭方案調漲至 399 元，就不會有廣告干擾，且還能下載離線觀看、背景播放等功能。