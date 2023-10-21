《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包　Faker力拼第4冠

YouTube猛出招！擋外掛再拖廣告關閉時間　釘子戶「堅決不付費」

▲為了打擊免費用戶YouTube再出招！有網友發現，除了擋外掛現在還會拖延廣告關閉時間。（圖／擷取自pexels）
▲為了打擊免費用戶YouTube再出招！有網友發現，除了擋外掛現在還會拖延廣告關閉時間。（圖／擷取自pexels）

記者周淑萍/綜合報導

YouTube 廣告越來越多，想免費收看，必須耐心等待廣告結束才能觀看正片，但有網友在Ptt上發文，發現YouTube按X關閉廣告後，不會立即關閉，會延遲一下才給關閉進入正片，似乎試圖用更多的廣告時間來干擾觀看的順暢度，進而成為付費會員，此貼文一出，就有網友回應堅持要當「釘子戶」不會付錢成為會員，但也有人擋不住接連的攻勢已經「投降」，成為Premium用戶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube近期的招式愈來愈多，就有網友發現YouTube 會偵測電腦有沒有使用阻擋廣告的App，如果有會出現通知，讓用戶看完廣告後播放正片，或是直接買Premium會員資格就可以順暢觀看。不料，近期又有新招，強制觀看的廣告秒數到了之後，想要關閉卻會延遲一點時間才能關掉，讓觀看體驗再度受到干擾，花招連連之下，讓網友認不住上網問大家還會堅持當免費仔嗎？

▲YouTube Premium價格調整一次看。（圖／NOWnews社群中心）
▲YouTube頻頻出招，讓不少人只好投降加入 Premium會員，但無奈的事，之前價格再度調整，想要爽看影片負擔加重。（圖／NOWnews社群中心）
有人也有遇到相同狀況「原來不是只有我 我還以為中勒索。」至於要不要付費成為會員，網友認為延遲一定會越來越久，不少人已經投降，直接成為付費會員，順暢觀看。但也有一派人則表示，「YouTube越來越少看，毫無新意！」、「一天看不到30分鐘！」或是堅決成為「釘子戶」。

目前YouTube Premium 費用 iOS 的個人方案每月260 元，家庭方案520 月；而 Android 與 PC 網頁版的個人方案，則是199 元，家庭方案調漲至 399 元，就不會有廣告干擾，且還能下載離線觀看、背景播放等功能。

YouTube 一口更新8項新功能！　加入長按2倍速、跳轉大螢幕縮圖

仙氣爆棚！台灣最美YouTuber是「她」　一票觀眾讚翻：個性又可愛

流浪45國YouTuber移居台東　1650萬買透天厝慘漏水：台灣房子很貴

YouTuber大量停更！Joeman分析流量暴跌5原因　公開後台數據驚呆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞