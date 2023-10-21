金鐘58戲劇類完整入圍名單／《模仿犯》17項居冠　雙男主角搶視帝

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戲劇節目獎
牛車來去
台灣犯罪故事
我願意
村裡來了個暴走女外科
模仿犯
戲劇節目導演獎
李岳峰、張志鴻《牛車來去》
洪子烜《台灣犯罪故事─生死困局》
徐瑞良《台灣犯罪故事─黑潮之下》
張榮吉、張亨如《模仿犯》
賴孟傑《村裡來了個暴走女外科》
戲劇節目編劇獎
李岳峰、徐慧琴、李怡慶《牛車來去》
馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒《模仿犯》
梁舒婷《台灣犯罪故事─黑潮之下》
陳美珊、溫慧明《客家尋味劇場─暗夜微光》
賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺《村裡來了個暴走女外科》
戲劇節目男主角獎
吳慷仁《模仿犯》
李銘忠《台灣犯罪故事─生死困局》
姚淳耀《模仿犯》
蔡昌憲《牛車來去》
薛仕凌《台灣犯罪故事─出軌》
戲劇節目女主角獎
安心亞（廖婧伶）《牛車來去》
林予晞《台灣犯罪故事─出軌》
桂綸鎂《台北女子圖鑑》
高慧君Tanivu Yatauyungana《我願意》
蔡淑臻《村裡來了個暴走女外科》
戲劇節目男配角獎
庹宗華《模仿犯》
陳博正《模仿犯》
游安順《牛車來去》
楊大正《我願意》
鄒承恩《我願意》
戲劇節目女配角獎
王渝屏《第9節課》
米可白（趙亦瑄）《牛車來去》
吳奕蓉《我願意》
邱偲琹《模仿犯》
楊富江《客家尋味劇場─暗夜微光》
戲劇節目最具潛力新人獎
王敏淳《機智校園生活青春向前衝》
楊誠《第9節課》
戴雅芝《親愛的亞當》
蘇瀅（李夢純）《村裡來了個暴走女外科》
迷你劇集獎
人選之人─造浪者
她和她的她
和平歸來
茁劇場─滴水的推理書屋
電視電影獎
幻日手記
你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
姊姊
客家電影院─綠金龜的模仿犯
龔囝
迷你劇集（電視電影）導演獎
卓立《她和她的她》
林君陽《人選之人─造浪者》
徐漢強《你的婚姻不是你的婚姻─聖筊》
張誌騰《詠晴》
鍾侑霖《客家電影院─綠金龜的模仿犯》
迷你劇集（電視電影）編劇獎
夏康真《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》
陳虹任《你的婚姻不是你的婚姻─聖筊》
溫郁芳《她和她的她》
潘客印《姊姊》
簡莉穎、厭世姬《人選之人─造浪者》
迷你劇集（電視電影）男主角獎
勾峰《茁劇場─誰說媽媽像月亮》
李程彬《她和她的她》
莊凱勛《額外旅程》
劉冠廷《你的婚姻不是你的婚姻─聖筊》
藍葦華《你的婚姻不是你的婚姻─尾號1314》
迷你劇集（電視電影）女主角獎
王淨《人選之人─造浪者》
夏于喬 （夏緁喬）《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》
孫可芳《你的婚姻不是你的婚姻─聖筊》
許瑋甯《她和她的她》
陸弈靜《看海》
迷你劇集（電視電影）男配角獎
卜學亮《人選之人─造浪者》
胡智強《龔囝》
黃河《茁劇場─滴水的推理書屋》
黃迪揚《看海》
戴立忍《人選之人─造浪者》
迷你劇集（電視電影）女配角獎
丁寧《她和她的她》
范瑞君《額外旅程》
陳妤《台語有影─阿波羅男孩》
蔡亘晏《人選之人─造浪者》
賴佩霞《人選之人─造浪者》
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
林怡婷《公視學生劇展─回收場的夏天》
林奕嵐《她和她的她》
紀曉君《茁劇場─誰說媽媽像月亮》
黃珮琪《姊姊》
劉晏汝《那天，我媽偷了老師的車》
戲劇類節目攝影獎
陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智《模仿犯》
葉紹麒、高子皓《台灣犯罪故事》
趙冠衡《姊姊》
劉至桓《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》
簡佑陶、王亮鈞《人選之人─造浪者》
戲劇類節目燈光獎
許鈞筌《台北女子圖鑑》
陳冠廷《茁劇場─滴水的推理書屋》
謝松銘、陳晉緯《台灣犯罪故事》
魏琥弦、陳柏佑、鄭兆珊《模仿犯》
關本良《須菩提的眼淚》
戲劇類節目剪輯獎
施博瀚《人選之人─造浪者》
陳小菁《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》
解孟儒、陳禹學《模仿犯》
雷震卿《台北女子圖鑑》
劉新銳、蕭力修 《台灣犯罪故事─出軌》
戲劇類節目視覺特效獎
徐國洲《台灣犯罪故事》
郭憲聰《村裡來了個暴走女外科》
陳奕仁、王重治、張朝銘《我願意》
涂維廷、洪昰顥、朱科豐《模仿犯》
涂維廷、袁長壽、江瑋竑、范婕妤、葉羿伶《人選之人─造浪者》
戲劇類節目造型設計獎
王佳惠《我願意》
林育妘、蘇庭卉、陳虹汝、林俞霈《模仿犯》
游采昕、李佳娟、蔡佳璇、黃家信《村裡來了個暴走女外科》
樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕《霹靂兵烽決之碧血玄黃》
賴琬婷、葉思辰《媽，別鬧了！》
戲劇類節目美術設計獎
方序中、羅文璟《人選之人─造浪者》
王重治、吳承羲、施筱柔、舒國豪、廖晏舟《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》
陳炫劭《我在隔離中》
鄭予舜《我願意》
蕭仁傑《模仿犯》
戲劇類節目聲音設計獎
江吟楓、牛奶白（王姵樺）、Krist（林允中）、黃在恩《公視學生劇展─道安講習》
杜篤之、杜亦晴《詠晴》
高偉晏、江宜真、鄭元凱、陳家俐、李育智、陳亦偉、羅頌策《模仿犯》
張易婷、歐千綺、陳晏如、陳昶豪《公視學生劇展─回收場的夏天》
陳維良、蔡篤易、葉之聖、傅國賓《客家電影院─綠金龜的模仿犯》
戲劇原創歌曲獎
〈My Blue Angel〉李英宏、王明台《茁劇場─走過愛的蠻荒》
〈比莉卡厲害〉比莉、周湯豪《媽，別鬧了！》
〈牛車來去〉荒山亮（簡世亮）、劉浩旭、張馥桂（張坤福）《牛車來去》
〈得意的一天 A no is a no〉Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷《人選之人─造浪者》
〈縮影〉劉若英、葛大為、張簡君偉《台北女子圖鑑》
戲劇配樂獎
侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲《台灣犯罪故事》
侯志堅《人選之人─造浪者》
陳珊妮、Dizparity（葉柏成）《我願意》
溫子捷《模仿犯》
戲劇類節目創新獎
模仿犯
我願意
最具人氣戲劇節目獎
模仿犯
人選之人─造浪者
村裡來了個暴走女外科
她和她的她
牛車來去
特別貢獻獎
丁強
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