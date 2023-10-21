新北鶯歌嘉年華首推實境解謎遊戲 今明兩天優惠「陶」好老街遊客
「2023新北鶯歌嘉年華」今（21）日於鶯歌陶瓷老街盛大登場，集結近50家在地業者組成陶瓷市集，串聯69間在地店家提供限定商品優惠，今年更首度推出鶯歌老街超值限量版的親子戶外「實境解謎遊戲-謬思捕手」，完成過關挑戰後即可得到闖關好禮，還有扭蛋抽獎、下載行動支付APP「NewTaiPAY」掃描專屬QRcode獲限量鶯歌美食廣場優惠券100元等優惠，活動持續到明日下午6點，歡迎民眾趁周末假期到鶯歌陶瓷老街消費搶好康。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，為強化鶯歌陶藝文化之產業內蘊及發展．市府自2020年開始整合跨局處資源，推動三鶯文創整合計畫，建置「守望鶯歌」、老街陶神、多語問候、鶯歌美食廣場改造、鶯歌陶瓷工藝園區「暢遊硘仔基地」及「鶯歌風華陶藝牆」藝術牆等，展現傳統文化結合創新設計的鶯歌新風貌，並透過「鶯歌產業風貌計畫」協助在地陶瓷產業升級轉型及串聯鶯歌嘉年華、台灣設計展，為在地業者及商圈挹注新能量，創造更多元的價值，活絡鶯歌商圈與陶瓷產業發展。
新北市政府經濟發展局說明，今年集結商圈、陶瓷工藝園區、在地業者及新北嚴選等，推出多項優惠折扣，包含安達窯推出門市柴燒商品全面8折、仙履奇緣的限量琉璃燭杯系列5折、旌源陶藝館的彩釉小把杯任選6個199元等優惠；另外凡在特約店家或市集攤位消費滿300元，即可免費參加現場加碼活動，歡迎利用週末假期造訪鶯歌老街搶好康。相關活動詳情可到新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書專頁查詢。