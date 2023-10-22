傳陳智菡遭金溥聰掛電話 柯文哲：小事不用放大、跟侯見面只聊天
藍白合談判僵持不下，外界都關心目前進度；而也傳出柯辦發言人陳智菡打電話給金溥聰，但雙方不認識，因此建議打給雙方陣營已建立的聯繫窗口。對此，民眾黨主席柯文哲今（22）日表示，不要為了這種枝節去吵架，這種事情都不用放大。
記者邱新博／台北報導
藍白合的進度引發關注，民眾黨主席柯文哲今天出席苗栗競總茶會接受媒體聯訪，被問及21日有跟國民黨總統選人侯友宜見面，雙方有談及有關藍白何要籌組委員會的問題？柯文哲表示，溝通都一直有，特別是幕僚幾乎每天都在打電話，倒覺得是這樣，雙方各有想法。
媒體再問會談結果，柯文哲說，「談判哪有這麼快有結果。」見面只是聊天，「難道一定要聊天聊什麼？」只是互相交換一下意見而已。
至於有意見表示，總統層面先擱置在一邊，以立委合作為主，柯文哲則回應，這也是一個辦法，通常有困難的先拖住，可以解決的先解決，這也是一種策略；另外，轉跟國民黨主席朱立倫溝通也是有可能。
至於傳出陳智菡打電話給金溥聰被掛電話，是否代表藍白合告吹，柯文哲說，「不會啦，不要為了這種枝節去吵架，這種事情都不用放大。」
而有國民黨立委參選人認為，應該還是要從總統層面來談會比較好，不然柯文哲幫忙站台的話參選人也會為難。柯文哲則說，「有為難的不要嘛，沒有為難的先，本來就是這樣，為難你還要去，沒有為難的先嘛。」