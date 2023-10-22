李正皓替綠營立委參選人站台 提桃園第5選區三大悲哀
政治評論員李正皓本周末赴桃園，替民進黨桃園第5選區（平鎮、龍潭）立委參選人劉仁照助講，李正皓今（22）日於臉書表示，助講內容提及平鎮、龍潭有三大悲哀，首先現任立委呂玉玲靠眷村票勝選，卻在立院凍結國防預算欺負國軍；其次呂玉玲在立院表現除凍結國防預算外，唯一的亮點是打架時咬人；最後則是龍潭沒有台積電。強調選一個正常的立法委員，「唯一支持劉仁照，桃園的未來有人罩！」
記者陳威叡／台北報導
李正皓表示，本周末到桃園龍潭，替民進黨第5選區（平鎮、龍潭）立委參選人助講，助講的內容很簡單，桃園（平鎮、龍潭）有三大悲哀，首先呂玉玲明明是靠眷村票選出來的立委，但在立法院卻專門凍結國防預算欺負國軍，這一屆3年多任期凍結超過150案，預算金額超過50億元。
此外，李正皓說，第二大悲哀呂玉玲在立法院的問政表現，除了凍結國防預算外，唯一的亮點是打架時咬人，苦主是林楚茵，選一個委員去立法院咬人要幹嘛？最後則是龍潭沒有台積電，這個很悲哀。
李正皓表示，人選對了，事情就順了，選一個正常的立委，好好幫地方爭取建設與預算、好好當台灣的後盾這種要求很過份嗎？「唯一支持劉仁照，桃園的未來有人罩！」