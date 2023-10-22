讚蘇貞昌4個無人能及　柯建銘：政壇上永遠的「老大A」

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柯建銘說，自己與蘇院長相識、相知、共事近30年，是他一生中最光榮時刻，於在野或執政期間，並肩作戰近30年，受益良多；此外蘇貞昌是他政壇上永遠的老大，只要助理看他接電話喊出「老大A」，正襟危坐、立正站好，就知跟誰通話。
柯建銘說，自己與蘇院長有解不開的緣分，他年輕時是狂熱黨外運動的支持者，走街頭、聽演講，無役不與，大型演講會追逐對象首選是蘇院長的演講， 與先父是父子檔，聽蘇演講如癡如醉，喊得最大聲，叫好時必鼓掌到手紅，回家後必驕朋友、同學，從年輕時就是蘇院長的「鐵粉」。
柯建銘也說，1981年蘇當選省議員，自己的「柯牙科診所」開業，而候診室書報處放滿黨外雜誌，有蘇的封面雜誌必是最上方，樂此不疲。另外歷史的際遇於1996年第三屆立委時發生，一位他敬仰的前輩，竟然與自己成為同事，比肩而坐、就近請教，何其有幸。
柯建銘說，2019初民進黨最逆風時，蘇貞昌臨危受命再任院長，力挽狂瀾，國際局勢巨變，百年疫情，一關一關克服，展現治國能力的護國4年，勞苦功高更讓國家走出困境。
柯建銘說，200多次的共同會議，聽其言、觀其行，近距離學習，尤其對黨團充分尊重與信任，默契十足，最感佩的是遇重大爭議事項，容有爭辯，最後證明蘇判斷是正確的。
柯建銘誇讚蘇貞昌，就執行力、擘畫力、決斷力，無人能出其左右，是「政壇艾科卡」能反敗為勝，逆轉勝，另外博古通今，熟讀歷史，融會貫通，記憶力超強，字字珠璣，句句箴言，辦才無礙，大演說家，又具大局觀，政壇第一人也。
柯建銘也提到，蘇院長有4個之最無人可望其左右，首先是政治經歷史上最完備，蘇院長從戒嚴時期打拼至今，不忘初衷，40多年來為台灣人民追求民主、自由、轉型正義，是最典型的代表。一路從民代、行政職、黨職皆歷練過，還有2次總統未遂，孰能致之，是台灣歷史不可繞過的一個人。
第二是最具政治智慧、判斷力。來自政治波折、起伏的淬礪及體會。時而孤峯頂上，時而回到凡間，賦閒之時，可充當立委蘇巧慧司機，雖曾是國家掌舵者，亦甘之如飴。
第三是民選總統以來最久任行政院長，合計共5年多，尤其在總統蔡英文8年的任期內做超過4年的行政院長，為國家貢獻甚鉅，奠定國家典章制度，也帶領國家走出危機。第四則為做最多事的院長，無庸置疑。
柯建銘指出，這也要感謝總統蔡英文知人善任，千里馬必有伯樂，能充分授權。兩人性格、背景、價值觀必不同人，有合、有磨、有吞忍，互相相忍為國，成為最佳拍檔，美事一樁，國之幸也。如此才能打造4年「蔡蘇體制」，「護國護民，必留青史！」
最後柯建銘說，所有執政團隊4年來，共同打過美好戰爭，點滴在心中。認為「護國四年」應改為「永遠護國」，未來國家社會有重大困難、危機時，還須院長挺身應援，「您是永遠的院長蘇貞昌！」