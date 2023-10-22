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掛陳智菡電話！黃暐瀚曝金溥聰燃點太低「兩邊不太高興」

▲媒體人黃暐瀚曝侯友宜辦執行長金溥聰燃點太低。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）
▲媒體人黃暐瀚曝侯友宜辦執行長金溥聰燃點太低。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）

記者邱新博／台北報導

資深媒體人黃暐瀚日前爆料，第一次藍白合會前會後，柯辦發言人陳智菡曾致電侯辦執行長金溥聰，但卻遭到金訓斥、掛電話，使民眾黨決定翻臉，侯友宜競選辦公室也出面澄清。但黃暐瀚再次強調，掛電話是真、兩邊鬧的不太高興也是真、什麼事情一碰到金溥聰，就燃點超低，更是真。

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黃暐瀚表示，金溥聰的燃點太低，金溥聰曾經說過：「我的燃點太低，什麼政治議題一碰到我，馬上就會燒起來」，他也認為金溥聰說的不錯，他確實總在風口浪尖。

黃暐瀚說，這次的「掛電話事件」，並非只有他一人知曉，最近柯辦與許多「媒體高層」餐敘，席間這件事，早就被公開提出，民眾黨內部確實對金溥聰的態度強硬感到不滿，但金會這麼做，身為「老朋友」，他也能理解，電話打來的那一刻，他已經嚴重感覺「被侵犯」。

黃暐瀚指出，媒體圈有金溥聰私人電話的記者，並不算多，他重隱私，也無所求，所以雲遊江湖，不常露面；因為二對二幕僚會，金給了黃珊珊私人電話，而電話號碼卻被傳到了「他人」手上，金溥聰當然會生氣，他認識的金溥聰，會非常生氣。

但同樣的，柯辦自認電話撥通之後，很客氣的自我介紹，說明來意，金卻給吃閉門羹，這件事也確實已經成為民眾黨的「喉中刺」，降低了柯營幕僚繼續與侯辦合作的意願。「於私，我理解金溥聰的不高興。於公，我嗅到了這件事確實影響了兩陣營的關係。」

黃暐瀚表示，侯辦上午已經出來說明事情的原委，他一開始沒有掌握清楚通電話是週六晚上還是週日上午，只知道是幕僚會後，在這邊跟大家致歉。但他強調，「掛電話是真，兩邊鬧得不太高興也是真。什麼事情一碰到金溥聰，就燃點超低，更是真。」

對於陳智菡打電話給金溥聰被掛電話，民眾黨主席柯文哲今天受訪時表示，這是小事，不用為了這種枝微末節去吵架，這種事情不用放大。

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