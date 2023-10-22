盼防制假訊息多查證　蔡英文：別造成社會的對立及紛擾

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蔡英文說，她要感謝總會長王增榮的長期付出，透過各項交流活動，凝聚台灣各地的會員宮廟，一起發揚傳統宗教文化。台灣寺廟金蘭會的會員宮廟從草創時期的30幾間，到現在已經將近100間，真的不簡單。
蔡英文說，大家凝聚的這股力量為台灣帶來許多貢獻。台灣寺廟金蘭會及各個會員宮廟一起投入慈善活動，也協助政府，將資源延伸到需要幫助的地方。包括所在的普天宮，不僅在疫情期間發揮安定人心的力量，也持續捐贈物資和舉辦捐血活動，照顧民眾，今年更捐贈了救災設備及消防衣，提升消防人員的執勤安全。
蔡英文表示，今天現場也有許多宮廟團體，是長照政策的好幫手。大家長期投入志工培育並辦理長者共餐，和政府一起打造關懷據點，照顧社區長輩。政府運用資源、盡所有力量來推動長照，仍會有不足之處，宮廟文化與組織能發揮穩定人心的作用，有宮廟朋友共同來做，將更完整、更貼心、更周到。她要感謝所有宮廟朋友為台灣所做的一切。
此外蔡英文指出，台灣的宮廟眾多，是民間信仰的中心，更是常常聚在一起，分享生活、討論公共事務的地方。台灣是民主社會，不能管制言論，因此消息流通很快、很多樣，但有些流通的資訊是錯誤的，會誤導大家。因此如果在廟口聊天，聽到可疑的訊息，麻煩多加查證，一起來防制假訊息。她相信如果能克服假訊息，不要讓它造成社會的對立及紛擾，台灣社會將更加穩定祥和。
蔡英文表示，台灣宗教是重要的文化資產，也吸引許多國內外觀光客到台灣各處旅遊。她要請宮廟朋友們繼續舉辦更多活動，不僅匯聚「神氣」保佑國家，也為台灣帶來「人氣」，帶動觀光人潮。期待大家繼續提供政府寶貴的意見，讓政府持續改進、各項政策可以發揮更大的效益，也祝福大會圓滿成功。