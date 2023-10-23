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秀智專訪／亂髮上廁所電到星探！當《女神斗娜》找回miss A歌手夢

▲秀智在《我的女神室友斗娜》飾演偶像「斗娜」，演回歌手本行SO EASY。（圖／Netflix）
▲秀智在《我的女神室友斗娜》飾演偶像「斗娜」，演回歌手本行SO EASY。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／專訪

導演李正孝執導的最新浪漫影集《我的女神室友斗娜》已在Netflix上線，男女主角由裴秀智（Suzy）、梁世宗擔綱。秀智接受《NOWnews今日新聞》採訪宣傳作品，她因為劇情的關係重回歌手舞台，昔日與miss A台上表演的回憶湧上心頭；雖然演起來駕輕就熟，但為了讓觀眾第一時間誤會「斗娜」，秀智也是費盡苦心，不管是服裝、待在家的習慣，「因為這些苦惱了好久」。

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《我的女神室友斗娜》改編自WEBTOON漫畫《愛上姐姐的理由》，故事講述平凡的大學生李元峻（梁世宗 飾）與退役的K-pop偶像斗娜（秀智 飾）意外同居當室友，斗娜誤會元峻是狂熱的「私生飯」，好在只是誤會一場，她反過來想要多瞭解元峻的一切。

▲秀智受訪透露為了演「斗娜」，在服裝造型、居家習慣上費盡苦心。（圖／Netflix）
▲秀智接受《NOWnews今日新聞》訪問透露為了演「斗娜」，在服裝造型、居家習慣上費盡苦心。（圖／Netflix）
靠「當演員」回歸歌手本行　秀智重新站上舞台表演：回憶回來了

秀智職業生涯始於歌手，她唱而優則演，2011年起出演的戲劇皆受到歡迎；這次在《斗娜》中，秀智回歸本色飾演偶像，她自信表示過去的演出經驗，讓自己演起斗娜駕輕就熟，「不管怎樣，我可以肯定的說，我的經歷讓我能夠更加理解斗娜的情緒。我在舞台上的表演經驗給了我很大的幫助，我已經很久沒有作為團體的一員登上舞台了，在那樣站上舞台，當我在舞台上表演那些橋段時，勾起了許多有趣的回憶」。

事實上，秀智年幼時受到偶像寶兒（BoA）的影響，小學三年級開始熱愛唱歌跳舞，未來志向也確定要當歌手；15歲國中時在光州參加選秀，當時的秀智想說「如果在這裡失敗了，我就放棄夢想，乖乖回歸平凡生活」，豈料通過預賽，她在比賽會場上廁所時，被TWICE周子瑜的公司「JYP娛樂」的星探相中，即使當時的秀智汗流浹背、一頭亂髮、打扮隨意，襯衫還綁在腰上，JYP星探仍被她漂亮的臉蛋吸引。

根據當年JYP星探的說法，一般要在「JYP娛樂」當練習生，唱歌、跳舞、外貌只要符合其中一項，基本上都會被選中，「但秀智是唯一具備這3個條件的人」，星探為了守住這塊寶，花了8小時耐心勸說，秀智才點頭答應北上到首爾試鏡，通過徵選後成為旗下練習生；在2010年7月1日以miss A成員身分出道，隔年還當上演員，處女作品《夢想起飛 Dream High》擔任女主角之一，跟金秀賢、IU、2PM玉澤演跟張祐榮、T-ara恩靜一同飆戲。

▲秀智（左2）曾是女團miss A的成員。（圖／miss A 臉書）
▲秀智（左2）曾是女團miss A的成員。（圖／miss A 臉書）
▲▼秀智在《我的女神室友斗娜》中飾演斗娜。（圖／秀智IG）
▲▼秀智在《我的女神室友斗娜》中飾演歌手偶像斗娜。（圖／秀智IG）
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／秀智IG）
 
秀智當女神已不簡單！演「女神耍廢」更是難　

劇中的秀智時時刻刻都散發女神氣息，為了演好歌手斗娜，她在服裝、習慣上費盡苦心，就連角色待在家裡閒晃耍廢吃零食的情況也很講究，「為了讓斗娜看起來更有魅力，剛開始就在思考該怎麼樣讓斗娜被觀眾誤會，因為這樣困擾了很久，不管是斗娜的風格或是在家的時候，為了這些苦惱好久」。

秀智直言看到「斗娜」等待經紀人、對人保持警戒時，以及角色拋棄一切的方式，都令她產生似曾相識的感覺，秀智覺得「斗娜」就像一隻流浪貓，「直到現在，當我在街上遇到流浪貓時，我都會想起斗娜」。

▲《我的女神室友斗娜》是《愛的迫降》導演李正孝執導的最新愛情作品。（圖／Netflix）
▲《我的女神室友斗娜》是《愛的迫降》導演李正孝執導的最新愛情作品。（圖／Netflix）
《愛的迫降》導演最新浪漫作品！秀智、梁世宗談起戀愛不輸孫藝真、玄彬

《我的女神室友斗娜》是《愛的迫降》導演李正孝執導的最新愛情作品，對於再拍浪漫劇，他表示《愛的迫降》是故事性強烈的作品，但《我的女神室友斗娜》傾向敘事類型，許多劇情都是專注在情感上的「差異」；劇中很多橋段確實少了「細節」與「解釋」，李正孝就是希望觀眾能把注意力集中在斗娜的感情變化上。

《愛的迫降》是2019年的電視劇，播出後轟動全球，導演李正孝誤打誤撞成了男女主角孫藝真、玄彬的「媒人」之一。孫藝真、玄彬靠著「定情作」更加了解彼此，殺青後假戲真做，當了2年情侶最後決定牽手走一輩子，結婚還生了個娃，生活幸福美滿。

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▲▼秀智擁有偶像天賦，舞蹈、歌唱、顏值集於一身。（圖／Netflix）
▲▼秀智擁有偶像天賦，舞蹈、歌唱、顏值集於一身。（圖／Netflix）
▲▼秀智擁有偶像天賦，舞蹈、歌唱、顏值集於一身。（圖／Netflix）
 

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