梁世宗專訪／拒當秀智鄰居「她都欺負我」　《女神斗娜》私下更甜

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戲裡捉弄到戲外 梁世宗拿秀智沒轍：我不要跟她當鄰居！
劇中，秀智跟梁世宗是室友也是情人，問及現實生活中「會成為好鄰居嗎？」結果秀智率先比出叉叉，梁世宗不敢得罪女神，卻又想說出真心話，他小心詢問：「現在問的不是元峻跟斗娜，是在問秀智跟我沒錯吧？」隨後直接比出大叉說：「No！」梁世宗透露私下的秀智「一直在捉弄我」、「總是打我」，但這一切只是開玩笑。
秀智笑到裂嘴看著梁世宗，隨後表示：「我也不想當你的鄰居好嗎！」但秀智解釋不是討厭梁世宗，僅是本身就不習慣跟熟識的人住太近，「就是會覺得有一點負擔」。
30歲梁世宗努力變年輕 秀智打槍：有時候根本還是個弟弟
事實上，秀智為了維繫跟梁世宗的感情，下戲後「斗娜靈魂」不散，她透露：「斗娜每次都很興奮的要去捉弄元峻，在下戲後我也希望保持兩人之間的氛圍，所以私底下我也時常捉弄梁世宗，讓他常常嚇到或感到不知所措！」
劇中，秀智的年紀比梁世宗大，但現實生活中的梁世宗卻是秀智的「30歲歐巴」，私下的他也不會叫她秀智，而是維持拍戲習慣，「我現在也不是叫她秀智耶，還是叫她斗娜，因為劇中斗娜比元峻大，我為了變得更年輕的感覺，做了很多的努力。」秀智也如上述所言，為了相處自在舒適，平常就很愛開對方玩笑 ，「努力以這樣的方式維持角色的狀態，現實生活中我會叫他世宗歐巴，但不得不說，他偶爾還是很像弟弟！」
相隔3年再拍電視劇 梁世宗生疏害怕：每個過程都很艱難
秀智近年作品不間斷，2022年開始每年至少出產一部作品；但《我的女神室友斗娜》則是梁世宗2021年11月退伍後的回歸戲劇之作，他分享選擇《斗娜》的原因，「老實說，因為這是我讀過的最好的劇本，很有趣也讓我最緊張，有心臟怦怦跳的感覺。 」梁世宗不知道下一次演大學生是何時，「這可能是我最後一次塑造像元峻這樣角色的機會，所以我選擇了它，因為我不想後悔！」
梁世宗是高2時對表演產生興趣，高3在藝術培訓學院受訓，2012年考取韓國藝術綜合學校演劇院演藝專業；2016年出道參演《浪漫醫生金師傅》走紅，他陸續主演的電視劇《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》，以及韓綜《Coffee Friends》深受大眾喜愛。他在2020年5月入伍、2021年11月退伍，在《我的女神室友斗娜》推出前，則是先展開海外巡迴見面會。
距離上一次演戲已是3年前的《浪漫醫生金師傅2》，而且還只是客串演出；這次回歸電視圈飾演元峻，梁世宗承認「每一個拍攝過程都非常艱難」，所以片場多次跟導演溝通再溝通，「我問了導演好多問題，導演也非常詳細的替我解答！」所以整個拍攝的回憶裡，除了劇本，其他腦容量全被導演占滿。
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