獨家／秀智拒絕被叫國民初戀：我不配！只願意暫時當《女神斗娜》

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從偶像女團miss A出身的歌手秀智，2010年甫亮相就給人甜美、可愛形象，她也因為高顏值的關係，多次入圍「TC Candler」舉辦的《全球百大美女》排行榜，最高名次為11名，女神當之無愧。
《我的女神室友斗娜》中，秀智是一名退役偶像，即使不當藝人，在平凡人的生活裡仍是「女神」般的存在，所到之處總是吸引關注。對於演繹女神，秀智坦言非常緊張，「這種緊張是一種必須積極的感受，是出於渴望做得更好而產生的。我會以『我應該暫時過上這個角色的生活』的心態，努力沉浸在角色中」。
現實生活中的秀智，從2010年出道就獲得「國民初戀」美譽，但她謙虛表示：「這對我來說是一個非常寶貴的稱號，我感到非常榮幸，但我仍覺得我不太配得上這個稱號。」
秀智也分享「秀智VS.斗娜」的相似之處，她說：「大家常常都會說『不知道我到底在想什麼』，我想這跟斗娜有一點像。」那有不同的地方嗎？硬要說的話，秀智認為是年齡不同，「我快30歲了，感覺就像我站在斗娜的身邊，默默為她加油，靜靜觀察她所面臨的孤獨和困難。在表達情感的方式上，斗娜比較直率和坦誠，我則比斗娜更謹慎。」
秀智小檔案：
秀智年幼時受到偶像寶兒（BoA）的影響，小學三年級開始熱愛唱歌跳舞，未來志向也確定要當歌手；15歲國中時在光州參加選秀，當時的秀智想說「如果在這裡失敗了，我就放棄夢想，乖乖回歸平凡生活」，豈料通過預賽，她在比賽會場上廁所時，被TWICE周子瑜的公司「JYP娛樂」的星探相中，即使當時的秀智汗流浹背、一頭亂髮、打扮隨意，襯衫還綁在腰上，JYP星探仍被她漂亮的臉蛋吸引。
根據當年JYP星探的說法，一般要在「JYP娛樂」當練習生，唱歌、跳舞、外貌只要符合其中一項，基本上都會被選中，「但秀智是唯一具備這3個條件的人」，星探為了守住這塊寶，花了8小時耐心勸說，秀智才點頭答應北上到首爾試鏡，通過徵選後成為旗下練習生；在2010年7月1日以miss A成員身分出道，隔年還當上演員，處女作品《夢想起飛 Dream High》擔任女主角之一，跟金秀賢、IU、2PM玉澤演跟張祐榮、T-ara恩靜一同飆戲。
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