獨家／秀智認了miss A時期「欠缺團隊意識」：我都假裝得光鮮亮麗

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秀智在《我的女神室友斗娜》本色演出歌手「斗娜」，她稱讚劇本與自己有許多共鳴，該角色的深邃神祕感，也是秀智從未扮演過的類型，所以被吸引因而出演。「斗娜」勇於接納自己的痛苦，但這對秀智而言卻十分困難，她說：「 我認為這不太容易做到，因為我常常會否認、迴避，甚至意識不到自己的辛苦。」
秀智重回歌手舞台 認了曾缺乏「團隊意識」
秀智提到身為偶像的困難之處，就是當妳感到沮喪卻無法表達，但她也開心從「斗娜」身上學到很多，「一個人必須經歷極度的困難，才能成長！」她也以前輩的身分給「斗娜」鼓勵：「謝謝妳撐過了所有困難的時刻，妳將會更加的光芒、更加的璀璨！」
劇中，「斗娜」是女團Dream Sweet的C位成員，她卻缺乏Teamwork導致沒自信；這讓秀智的歌手記憶湧現，「當我飾演斗娜這個角色時，我想起了我的偶像時期，回顧那段時間，我並未真正意識到那些困難時刻，我認為有很多時候我嘗試去克服那些，同時假裝表現的光鮮亮麗。」秀智還提到被「斗娜」的傷痛吸引，「我想，也許我可以很好的表達這些情感（當偶像的時期）。」
秀智年幼時受到偶像寶兒（BoA）的影響，小學三年級開始熱愛唱歌跳舞，15歲國中時在光州參加選秀並通過預賽，她在比賽會場上廁所時，被TWICE周子瑜的公司「JYP娛樂」的星探相中，即使當時秀智汗流浹背、一頭亂髮、打扮隨意，襯衫還綁在腰上，JYP星探仍被她漂亮的臉蛋吸引。
根據當年JYP星探的說法，一般要在「JYP娛樂」當練習生，唱歌、跳舞、外貌只要符合其中一項，基本上都會被選中，「但秀智是唯一具備這3個條件的人」，星探為了守住這塊寶，花了8小時耐心勸說，秀智才點頭答應北上到首爾試鏡，通過徵選後成為旗下練習生；在2010年7月1日以miss A成員身分出道。
秀智職業生涯始於歌手，她唱而優則演，2011年起演員出道；這次在《斗娜》中回歸本色演偶像，她自信表示過去的演出經驗，讓自己演起斗娜駕輕就熟，「不管怎樣，我可以肯定的說，我的經歷讓我能夠更加理解斗娜的情緒。我在舞台上的表演經驗給了我很大的幫助，我已經很久沒有作為團體的一員登上舞台了，在那樣站上舞台，當我在舞台上表演那些橋段時，勾起了許多有趣的回憶」。
《我的女神室友斗娜》改編自WEBTOON漫畫《愛上姐姐的理由》，故事講述平凡的大學生李元峻（梁世宗 飾）與退役的K-pop偶像斗娜（秀智 飾）意外同居當室友，斗娜誤會元峻是狂熱的「私生飯」，好在只是誤會一場，她反過來想要多瞭解元峻的一切。《我的女神室友斗娜》全劇9集，已在Netflix上架。
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