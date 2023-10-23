女富商愛上軟飯男！每個月給13萬　相處10年還騙走大馬老母退休金

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葉運珍指出自己20多年前在新加坡打工時，認識比她年長9歲、現年60歲的前男友「S」，2人都從事服務業。葉運珍憶述，當年在新加坡辛苦為別人按摩賺錢，儲了一大筆積蓄，沒想到全被前男友花光。她舉例，前男友常花天酒地及買車，開銷極大，還經常向她索要金錢，1個月就花了她2萬令吉（約新台幣13萬元）。
不過她不離不棄，後來甚至連置產都跟前男友分享。當年她在馬來西亞加影敦胡仙翁鎮買了1間屋子，交給前男友保管；至2011年，她在前男友催促下賣樓，以33.66萬令吉（約新台幣225萬元）價錢出售，她也簽了保證書，然而前男友只開了1張17萬令吉（約等同於新台幣115萬元）支票，與賣樓價錢相差甚遠，更離譜的是，當她到銀行兌現支票時，才發現前男友給的竟是「空頭支票」，至今還未收到款項。
除了賣樓錢，前男友也拿走其價值數萬令吉的勞力士名貴手錶和其他金飾品，連母親叫她代為保管的退休金都不放過，共11萬令吉現金（約新台幣74萬元），即母女2人共損失超過44萬令吉（約新台幣298萬元）。
她更表示當初自己每個月賺很多，因此無私地跟前男友分享，但由於被前男友多次誆騙，如今她生活窮途潦倒，因此沒放棄追討損失，過去多次報警，要求前男友現身解決問題，但疑似前男友的人則回覆稱不認識女商人，並反駁所有指控。
葉運珍更說前男友曾經經商，但數度失敗，都是她在接濟，自己過去對男友不薄，每個月都給一大筆零用錢，卻還被他詐騙錢財，感覺自己花了那麼多時間和金錢，卻換來一場空。如今前男友更避不見面，讓她不得不召開記者會，要求前男友坐下來協商，否則不排除採取法律行動。