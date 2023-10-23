「FastPay」做台菲地下匯兌3年經手40億　匯誠支付2負責人起訴

女富商愛上軟飯男！每個月給13萬　相處10年還騙走大馬老母退休金

▲大馬一名女富商透露，自己每個月給前男友13萬，交往了10年，分手前還被他詐騙。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲大馬一名女富商透露，自己每個月給前男友13萬，交往了10年，分手前還被他詐騙。（示意圖／翻攝自pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

近年來興起「找阿姨包養」的躺平風潮，女生包養男生的故事屢見不鮮，而男生以愛情詐騙的手段則越來越多。大馬一名51歲的女富商召開記者會透露，自己每個月給前男友13萬，交往了10年，分手前還被他詐騙，讓她傷心欲絕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名女富商葉運珍在日前召開記者會透露，2人在一起近10年裏，她每個月給予對方2萬令吉（約新台幣13萬元）「零用錢」，然而前男友卻不知足，更騙走她賣房的錢和母親的退休金，該筆金額高達44萬令吉（約新台幣298萬元），最後她因忍受不了男方長期花天酒地而分手，導致她愛情和錢財兩頭空。

葉運珍指出自己20多年前在新加坡打工時，認識比她年長9歲、現年60歲的前男友「S」，2人都從事服務業。葉運珍憶述，當年在新加坡辛苦為別人按摩賺錢，儲了一大筆積蓄，沒想到全被前男友花光。她舉例，前男友常花天酒地及買車，開銷極大，還經常向她索要金錢，1個月就花了她2萬令吉（約新台幣13萬元）。

不過她不離不棄，後來甚至連置產都跟前男友分享。當年她在馬來西亞加影敦胡仙翁鎮買了1間屋子，交給前男友保管；至2011年，她在前男友催促下賣樓，以33.66萬令吉（約新台幣225萬元）價錢出售，她也簽了保證書，然而前男友只開了1張17萬令吉（約等同於新台幣115萬元）支票，與賣樓價錢相差甚遠，更離譜的是，當她到銀行兌現支票時，才發現前男友給的竟是「空頭支票」，至今還未收到款項。

除了賣樓錢，前男友也拿走其價值數萬令吉的勞力士名貴手錶和其他金飾品，連母親叫她代為保管的退休金都不放過，共11萬令吉現金（約新台幣74萬元），即母女2人共損失超過44萬令吉（約新台幣298萬元）。

她更表示當初自己每個月賺很多，因此無私地跟前男友分享，但由於被前男友多次誆騙，如今她生活窮途潦倒，因此沒放棄追討損失，過去多次報警，要求前男友現身解決問題，但疑似前男友的人則回覆稱不認識女商人，並反駁所有指控。

葉運珍更說前男友曾經經商，但數度失敗，都是她在接濟，自己過去對男友不薄，每個月都給一大筆零用錢，卻還被他詐騙錢財，感覺自己花了那麼多時間和金錢，卻換來一場空。如今前男友更避不見面，讓她不得不召開記者會，要求前男友坐下來協商，否則不排除採取法律行動。

馬來西亞警證實商場接獲炸彈威脅　要求勿支持巴勒斯坦

25年來最低紀錄！大馬令吉大貶值　成今年亞洲貨幣表現第二差

大馬網紅神似Lisa！無辜被中國網友嗆　因這舉動被出征

以軍加大攻勢！敘利亞大馬士革、阿勒坡國際機場遭空襲　釀1死1傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞