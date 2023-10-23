「費翔兒子」陳牧馳約單親爸吳楚一看《斷背山》 掰彎室友全被爆
中國男星陳牧馳在電影《封神第一部：朝歌封雲》飾演費翔兒子，進而打開知名度。但人紅是非多，他被爆出早已離婚，之後又傳出和男星吳楚一是戀人，原本2人澄清只是室友、好兄弟關係，吳楚一21日突開直播改口，透露被陳牧馳「掰彎」的親密過程，令人震驚。
記者蔡依庭／綜合報導
26歲陳牧馳有著深邃的五官，因演出《封神第一部：朝歌封雲》嶄露頭角，之後還續拍系列電影。近日，他和男星吳楚一合照在網上流傳，男男戀的消息甚囂塵上，原本雙方矢口否認，但吳楚一前天開直播表示，與陳牧馳合照並不是他外洩的，是他們共同認識的朋友，之前和陳牧馳是室友，有次吳楚一喝醉了，陳牧馳在車上主動吻他，還約看同志電影《斷背山》。
吳楚一坦言在18歲時未婚生下一子，但與前任早已分開，如今小孩已經上了國中。他又說道，放棄最愛的街舞去跳鋼管舞賺錢養兒子，同時還得接濟還不紅時的陳牧馳，就連房租也是吳楚一幫忙出，並秀出轉帳記錄。
吳楚一願意說出來，是因為事件爆發後，發訊息要求陳牧馳將事情說清楚，卻始終沒有得到回應，才要求對方出面對質，不要敢做不敢當，然後強調自己沒有幕後團隊在操作，最後更是無奈表示：「我也不知道我們算什麼關係。」