台灣逾110歲「超級人瑞」創新高！她119歲最高齡：未來大家都人瑞
今（23）日為九九重陽節，根據衛福部最新統計，我國平均壽命為女性83.28歲、男性76.63歲，今年百歲人瑞則有5011人，其中最高齡為119歲女性，另外，超過110歲的「超級人瑞」共有45人，相較去年增加了4人，突破歷年紀錄創新高，可見台灣已經逐漸變成「超高齡社會」。
記者賴禹妡／綜合報導
根據衛福部社會家庭署統計，112年我國百歲以上人瑞共有5011人，雖然比起前一年新略少65人，但相比10年前仍是2倍成長。其中男性百歲人瑞共有1975人，最高齡者為114歲；女性百歲人瑞則有3036人，最高齡者則為119歲。
不只如此，今年超過110歲的「超級人瑞」共有45人，相較去年增加了4人。每年重陽節，總統府及衛福部都會共同贈送人瑞金鎖片，剛滿百歲人瑞贈送1枚2台錢金鎖片及敬老狀，超過百歲人瑞則贈送1枚0.5台錢金鎖片，做為象徵長壽與福氣的重陽賀禮。
由於台灣逐漸往超高齡社會邁進，社家署每年採購人瑞金鎖片的決標金額也逐年升高，今年高達4470.7萬元，比去年再增加了36萬元。行政院政務委員林萬億就指出，1960年代國人平均壽命為60多歲，如今已超過80歲，讓他忍不住笑喊：「未來大家都是人瑞，可能要改成120歲才能領金牌。」