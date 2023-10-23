產業實踐淨零碳轉型示範場域 新北最高補助150萬元
為帶動產業淨零碳轉型，新北市政府經濟發展局今（23）日發布新聞稿指出，今年度推出的「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，協助轄內工業、服務業等團體導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，建立示範場域，歡迎各界在11月15日前踴躍申請，共同響應新北淨零碳的目標。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，新北市公司、行號及工廠登記數量高達30萬家，去年度住宅用電87.8億度，佔總用電量41％，而服務業64.6億度（30％）加上工業部門用電61.7億度（29％）合計共佔近60％，在面對全球快速變動的淨零趨勢，企業減碳將是成敗的關鍵；強調對於企業不僅是責任和義務，在提升企業形象、節約成本以及促進創新各個面向均具有其重要性，也是實現永續經營和長期發展的必然選擇。
新北市政府經濟發展局說明，為達到2050年淨零碳目標，新北市除了成立「新北Net Zero碳健檢中心」提供企業諮詢並輔導碳排減量外，透過補助示範計畫，攜手新北轄內企業實踐淨零碳轉型，盼成為日後各企業導入智慧微電網系統的標竿示範場域，創造新北永續宜居環境。
新北市政府經濟發展局補充說明，計畫補助對象為登記新北區內的公司、工廠、法人或團體及公私立大專院校，且契約容量51kW以上之電力用戶並具備太陽光電發電系統、儲能系統及能源管理系統設置能力，補助額度不超過建置總經費45％，歡迎各界踴躍申請。詳細資訊可至新北市政府經濟發展局官方網站查詢。