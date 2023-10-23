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香港男神姜濤無預警認愛「我有女朋友」！緋聞女友林思廷回應了

▲香港男神姜濤（左）無預警認愛「我有女朋友」，緋聞女友林思廷否認是她。（圖／翻攝《愛情簽證申請》MV）
▲香港男神姜濤（左）無預警認愛「我有女朋友」，緋聞女友林思廷否認是她。（圖／翻攝《愛情簽證申請》MV）

記者蔡依庭／台北報導

香港天團「Mirror」成員姜濤紅遍香港，今年9月隨著電影《我的天堂城市》到台灣宣傳，人氣爆棚塞滿西門町。他昨（22）日在IG限動突然發文「不想藏了，我有女朋友」，身為超級偶像的他做出認愛動作讓人驚訝，結果只是與可愛小童星的互動影片。不過隨之而來的爆料是，他真正的女友就是台灣女星林思廷，但可能越傳越誇張，姜濤今又發文澄清「無聊，沒有戀愛，謝謝」；林思廷老闆、知名電影製作人唐在揚也否認：「完全沒有這事，2人單純好朋友。」

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▲姜濤所謂的認愛，其實是被可愛的小女孩融化。（圖／翻攝姜濤IG）
▲姜濤所謂的認愛，其實是被可愛的小女孩融化。（圖／翻攝姜濤IG）
24歲姜濤是Mirror中最受歡迎的一員，也是最後一個母胎單身鮮肉。他昨在IG亂認愛，表示已經有女朋友了，還發了親密互動影片，但其實只是和可愛的小童星玩，差點讓他的粉絲「姜糖」身心受到爆擊。以為玩笑開過就過了，沒想到他被港媒爆料，真正的女友就是曾一起合作拍戲和MV的台灣大4歲女星林思廷。

根據《東方日報》指出，「姜思戀」在姜糖之間已是公開的祕密，還透露他今年分別於4、9及10月飛往台灣，雖以工作為由，但實則為蜜會女友。林思廷也會趁姜濤來台時，帶他結識導演及製作人，助姜濤攻台灣市場。

▲林思廷（圖／翻攝林思廷臉書）
▲林思廷長相清秀。（圖／翻攝林思廷臉書）
因為姜濤一句玩笑話，導致和林思廷緋聞傳得越演越烈，他稍早又在IG發文，看似頗無奈地表示：「無聊，沒有戀愛，謝謝。」林思廷的經紀公司老闆唐在揚則回應《NOWnews今日新聞》：「完全沒有這事，2個年輕人只是因工作而認識的單純好朋友，真的沒有什麼緋聞。」

▲姜濤愛開玩笑，然後又無奈澄清。（圖／翻攝姜濤IG）
▲姜濤愛開玩笑，然後又無奈澄清。（圖／翻攝姜濤IG）

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