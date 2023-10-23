迎萬聖節推創意閱讀 新北市圖免費玩Switch、戲劇互動學英文
▲新北市青少年圖書館新增設Switch主機，推出「萬聖同樂對抗賽」，多款熱門遊戲免費讓大家體驗。（圖 ／新北市立圖書館提供）
記者吳嘉億／新北報導
2023-10-23 12:13:08
為應景接下來將到來的萬聖節，新北市立圖書館特別推出萬聖節限定的另類閱讀Party，除了可以免費暢玩最新款的任天堂Switch遊戲，還有應景的「Monsters英語戲劇營」，可以與怪獸互動學英文，邀請大小朋友一起到圖書館體驗不一樣的萬聖節。
新北市立圖書館表示，為了提供民眾更多元的休閒閱讀服務，重新改裝的青少年圖書館「電競館」特別新增設Switch主機，並在本周末28日推出應景的「萬聖同樂對抗賽」，提供包括Just Dance 2020、靈活腦學校、瘋狂兔子等多款遊戲，邀請民眾與家人來場刺激的遊戲PK賽，拿好禮，還可搶先試玩最新款的瑪莉歐遊戲；另外還有「show出你的電競搞鬼照」與「創新閱讀萬聖夜」活動，即日起至11月29日止，只要變裝打扮至電競館拍照，打卡上傳至新北市立圖書館FB，就有機會抽中300元圖書禮券，借書也可獲得可愛的南瓜吊飾。
今年8月重新開館的板橋四維分館從31日起至11月30日止推出「Monsters in Library」找怪獸學英文系列活動，11月4日「Monsters英語戲劇營」 將帶小朋友一邊和怪獸互動，一邊學英文；11月4日「BOOK給故事就搗蛋」則是帶領爸爸媽媽與0-5歲嬰幼兒共讀英文繪本，讓寶寶自然而然地接觸英文；11月11日「Monsters紙藝創作坊」將讓大小朋友與紙同樂，親手製作獨一無二的小小怪獸，激發美感想像力；11月18日「Monsters烘培坊」則讓親子共享閱讀和做點心的樂趣。
新莊福營分館則在28日推出萬聖節限定的「小巫師晉級任務」，推出「魔法掃帚自己做DIY課程」、「萬聖夜FUN派對」、「巫婆湯入門香料課」等不同「練等」課程；另10月28日起至11月5日止只要到福營分館借5本書，便可以免費獲得萬聖節精靈糖果袋DIY材料包。 ▲新北市圖板橋四維分館「Monsters英語戲劇營」，帶小朋友一邊和怪獸互動一邊學英文。（圖 ／新北市立圖書館提供） 新北市立圖書館說明，活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至 ▲新莊福營分館萬聖巫師晉級任務，推出不同「練等」的課程，帶大家感受萬聖節的氛圍。（圖 ／新北市立圖書館提供） 新北市立圖書館網站查詢。